"حوكمة" يعلن محاور مؤتمره "رأس المال والشركات"

كشف معهد حوكمة ومركز دبي المالي العالمي عن الخبراء الدوليين والإقليميين المتحدثين وموضوعات حلقات النقاش وجلسات الخبراء في مؤتمره الذي سيعقد بفندق دوست ثاني يومي 28 و 29 من نوفمبر الجاري تحت عنوان رأس المال والشركات وذلك بالتعاون مع منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات وهي جهة تضع معايير الحوكمة الخاصة بالاستثمار المسؤول وتضم في عضويتها مستثمرين مسؤولين عن أصول تزيد قيمتها عن 77 تريليون دولار.

وسيركز مؤتمر حوكمة على مناقشة الموضوعات المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية مع التأكيد على أهمية ممارسات الحوكمة والاستدامة وستقدم حلقات النقاش العامة والكلمات الرئيسية للمؤتمر رؤى غنية وتسهم في تعزيز الحوار الهادف حول الموضوعات الملحة المطروحة.

وقال الدكتور أحمد بن حسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة "نحن فخورون جداً بالكشف عن قائمة استثنائية من المتحدثين الخبراء وموضوعات الجلسات المثيرة للفكر والنقاش الحيوي حيث سيقود المتحدثون والخبراء محادثات هادفة ومهمة تتعلق بالحوكمة والاستدامة وعلاقتها بالاستثمار وسنمهد معاً الطريق لمستقبل تكون فيه حوكمة الشركات والاستدامة في طليعة التقدم الإقليمي والعالمي ما يثري جهودنا الجماعية في التصدي للتحديات الملحة التي تواجه عالمنا.

وتابع: ستتطرق سلسلة من حلقات النقاش في اليوم الأول إلى الديناميكيات التي تشكل أداء الشركات وعلى مدار اليوم سيشارك الخبراء والحضور في حوارات بناءة وهادفة ويتبادلون خبراتهم ووجهات نظرهم حول كيفية تأثير هذه المواضيع على عالم الشركات وهذه المناقشات ليست حاسمة فقط لفهم الديناميكيات المتطورة للأعمال ولكن أيضاً لتشكيل الاستراتيجيات التي ستؤدي إلى مستقبل مستدام ومزدهر.

وأوضح أن اليوم الثاني يبدأ بكلمة رئيسية يلقيها دانييل بلوم رئيس حوكمة الشركات وكبير محللي السياسات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث يقدم المبادئ العالمية المعدلة لحوكمة الشركات لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تم اطلاقها الشهر الماضي و ستحتل سلسلة من حلقات النقاش مركز الصدارة متناولة موضوعات حيوية بما في ذلك جني فوائد الأصول غير الملموسة لتحقيق قيمة الشركات على المدى الطويل ومواءمة معايير الاستدامة للشركات والمحاسبة المالية وضمان إعداد تقارير الاستدامة وستستكشف هذه الجلسات الجوانب المتطورة لحوكمة الشركات والاستدامة.

من جانبها أكدت كيري وارنج الرئيس التنفيذي لـ "ICGN" (منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات) أهمية الحوكمة السليمة للاستدامة ويتعين على الشركات إضافة القيمة ليس فقط للمساهمين ولكن لجميع أصحاب المصالح وعلى الشركات توظيف مواردها في معالجة المخاطر والفرص الاجتماعية والبيئية بشكل فعال الآن وفي المستقبل وبينما يجتمع قادة الأعمال والمستثمرون .

ويوفر المؤتمر فرصة للقادة والخبراء وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف القضايا الحاسمة المحيطة بحوكمة الشركات والاستدامة والعمل المناخي.