الأربعاء 15 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يستقبل كبار ضيوف معرض دبي للطيران

إبراهيم العلوي خلال استقبال مدير مديرية التسليح الجوي الإيطالية (وام)
15 نوفمبر 2023 01:00

دبي (وام)
استقبل اللواء الركن إبراهيم ناصر العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023، كلاً على حدة، الفريق أول خافيير خوليان إسحاق رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الجوية الأرجنتينية، والفريق يلما مرداسا جنابا قائد القوات الجوية الإثيوبية، واللواء طيار داورين جوماتايفيتش قوسانوف القائد العام لقوات الدفاع الجوي لجمهورية كازاخستان، واللواء بيتر شيبيلكا قائد القوات الجوية التشيكية، واللواء الركن شباني ماني قائد القوات الجوية التنزانية، واللواء ركن طيار حمادي محمد ولد علي مولود قائد الجيش الجوي الموريتاني.

كما استقبل قائد القوات الجوية (SUNG IL) نائب وزير الدفاع الكوري، والسيد جو خان أوجار نائب رئيس وكالة الصناعة التركي، واللواء الركن طيار جاسم بن محمد المناعي قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، والفريق دوشكو زاكوفيتش قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الصربي، والسيد جوسيي لوبولي مدير مديرية التسليح الجوي الإيطالية.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: الإمارات حريصة على بناء شراكات مع المجتمع المالي
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»

جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات ودول الضيوف، خاصةً ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.
كما تم تبادل الأحاديث حول أهمية تنظيم مثل هذه المعارض المتخصصة عالمياً في قطاع الطيران والفضاء.

قائد القوات الجوية
معرض دبي للطيران
دبي
الإمارات
معرض دبي الدولي للطيران
إبراهيم العلوي
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
13 نوفمبر 2023
محمد بن راشد خلال اللقاء بحضور حمدان بن محمد وفي الصورة هشام القاسم وكبار الحضور
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات حريصة على بناء شراكات مع المجتمع المالي
اليوم 01:06
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
علوم الدار
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
اليوم 01:06
7 مُسرِّعات «إماراتية» لتحقيق الحياد المناخي
علوم الدار
7 مُسرِّعات «إماراتية» لتحقيق الحياد المناخي
اليوم 01:06
أصحاب مشاريع من أنحاء العالم لـ«الاتحاد»: «COP28» يحقق أحلامنا
علوم الدار
أصحاب مشاريع من أنحاء العالم لـ«الاتحاد»: «COP28» يحقق أحلامنا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©