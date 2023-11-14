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اقتصاد

قائد القوات البرية يستقبل كبار ضيوف معرض دبي للطيران

سعيد الشحي خلال استقبال ضيوف معرض دبي للطيران (وام)
15 نوفمبر 2023 01:00

دبي (وام)
استقبل قائد القوات البرية اللواء الركن سعيد راشد علي الشحي بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023 - كلاً على حدة - الفريق أول داتوك محمد حفيظ بن جانتان قائد الجيش الماليزي، والفريق ساردار أظهر حيات قائد الفيلق 11 في الجيش الباكستاني، والعميد الركن توني مافييس مدير القسم الفني في القوات البرية الفرنسية.

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جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الصديقة ومناقشة الشؤون العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة، وتنمية التعاون في مجال التدريب والتمارين المشتركة في مختلف المجالات العسكرية والعملياتية.

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