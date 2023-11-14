وزارة الدفاع تنظم مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة

دبي (وام)

تحت رعاية معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، افتتح اللواء الركن مبارك علي النيادي، رئيس هيئة العمليات والتخطيط الاستراتيجي العسكري بوزارة الدفاع، أمس «مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة» الثالث، بحضور وفود رسمية من دول شقيقة وصديقة، وكبار ضباط وزارة الدفاع، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض دبي للطيران.

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة مثالية للحوار وتبادل المعرفة والخبرات من خلال سلسلة من المحاضرات وورش العمل والمناقشات يقدمها متحدثون مسؤولون وأكاديميون محليون ودوليون بارزون وعسكريون كبار.