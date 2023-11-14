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اقتصاد

وزارة الدفاع تنظم مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة

وزارة الدفاع تنظم مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة
15 نوفمبر 2023 00:59

دبي (وام)

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تحت رعاية معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، افتتح اللواء الركن مبارك علي النيادي، رئيس هيئة العمليات والتخطيط الاستراتيجي العسكري بوزارة الدفاع، أمس «مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة» الثالث، بحضور وفود رسمية من دول شقيقة وصديقة، وكبار ضباط وزارة الدفاع، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض دبي للطيران.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة مثالية للحوار وتبادل المعرفة والخبرات من خلال سلسلة من المحاضرات وورش العمل والمناقشات يقدمها متحدثون مسؤولون وأكاديميون محليون ودوليون بارزون وعسكريون كبار.

وزارة الدفاع
دبي
الإمارات
محمد البواردي
مبارك علي النيادي
معرض دبي للطيران
معرض دبي الدولي للطيران
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