وزير الدولة لشؤون الدفاع يبحث سبل التعاون مع كبار ضيوف معرض دبي للطيران

دبي (وام)

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023 معالي جيمس كارتليدج وزير الدولة للمشتريات الدفاعية، ومارك قولدساك مدير صادرات الأمن والدفاع للمملكة المتحدة، ومعالي سورين بابيكيان وزير الدفاع لجمهورية أرمينيا، ومعالي مادامت قولاييف وزير الصناعات الدفاعية لجمهورية أذربيجان، وإيمانويل كيف رئيس الإدارة العامة للتسليح لجمهورية فرنسا، خلال اليوم الثاني للمعرض.

وبحث معاليه مع الضيوف علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية.





