الأربعاء 15 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وزير الدولة لشؤون الدفاع يبحث سبل التعاون مع كبار ضيوف معرض دبي للطيران

محمد البواردي خلال استقبال سورين بابيكيان (وام)
15 نوفمبر 2023 01:00

دبي (وام)
التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023 معالي جيمس كارتليدج وزير الدولة للمشتريات الدفاعية، ومارك قولدساك مدير صادرات الأمن والدفاع للمملكة المتحدة، ومعالي سورين بابيكيان وزير الدفاع لجمهورية أرمينيا، ومعالي مادامت قولاييف وزير الصناعات الدفاعية لجمهورية أذربيجان، وإيمانويل كيف رئيس الإدارة العامة للتسليح لجمهورية فرنسا، خلال اليوم الثاني للمعرض.
وبحث معاليه مع الضيوف علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: الإمارات حريصة على بناء شراكات مع المجتمع المالي
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
معرض دبي للطيران
دبي
الإمارات
معرض دبي الدولي للطيران
محمد البواردي
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
13 نوفمبر 2023
محمد بن راشد خلال اللقاء بحضور حمدان بن محمد وفي الصورة هشام القاسم وكبار الحضور
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات حريصة على بناء شراكات مع المجتمع المالي
اليوم 01:06
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
علوم الدار
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
اليوم 01:06
7 مُسرِّعات «إماراتية» لتحقيق الحياد المناخي
علوم الدار
7 مُسرِّعات «إماراتية» لتحقيق الحياد المناخي
اليوم 01:06
أصحاب مشاريع من أنحاء العالم لـ«الاتحاد»: «COP28» يحقق أحلامنا
علوم الدار
أصحاب مشاريع من أنحاء العالم لـ«الاتحاد»: «COP28» يحقق أحلامنا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©