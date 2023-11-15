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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بفضل بيانات اقتصادية

ارتفاع أسعار النفط
15 نوفمبر 2023 12:46

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات، وذلك بعد يوم من رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.

وبحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 82.67 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا، أو 0.2 بالمئة أيضا، إلى 78.28 دولار.

وانتعش النشاط الاقتصادي في الصين في أكتوبر مع نمو الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات فيما يعد مؤشرا إيجابيا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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وانضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) في رفع توقعات نمو الطلب على النفط لهذا العام، على الرغم من توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الكبرى.

وأدت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الربيع المقبل إلى هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أول تقرير لها عن مخزونات النفط خلال أسبوعين اليوم الأربعاء.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
سعر النفط
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