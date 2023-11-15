301.9 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع صافي ربح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بنسبة 16.2% ليصل إلى 301.9 مليون درهم، مقارنة مع 259.8 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022. وأرجعت الشركة ذلك إلى الأداء المميز في عمليات الاكتتاب والاستثمار، معربة عن ثقتها باستمرار هذا التوجه خلال الربع الأخير من هذا العام وما بعده.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أن إجمالي إيرادات التأمين بلغ 3.33 مليار درهم، مقارنة مع 3.41 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2022. وبلغ صافي نتائج خدمة التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 271.4 مليون درهم، مقارنة مع 291.4 مليون للفترة نفسها من عام 2022، وذلك تماشياً مع المرحلة الحالية من عملية التخطيط المالي وإعداد التقارير المالية اللازمة وفق المتطلبات الجديدة لمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS17.

وأشارت نتائج الأعمال إلى ارتفاع صافي إيرادات الاستثمار لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين ليبلغ 158.9 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقارنة مع 93.8 مليون درهم، وذلك نتيجة لعدة عوامل رئيسية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات، بسبب التغييرات الاستراتيجية التي تم إجراؤها في توزيع الأصول، موضحة أن المصروفات التشغيلية الأخرى بلغت 127.8مليون درهم، مقارنة مع 121.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022، ما يعكس التزام الشركة المستمر في تقديم عمليات تشغيلية متميزة، وكذلك مبادرات التحول الرقمي الاستراتيجية.

وأكدت الشركة تطلعها لتوسيع نطاق حضورها من خلال استكشاف الأسواق لتحقق أهدافها الاستراتيجية، حيث أعلنت في شهر أكتوبر عن استحواذها على حصة أغلبية تبلغ 51% في شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في واحدة من أكبر وأسرع الأسواق نمواً في منطقة الشرق الأوسط.

وتعقيباً قال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «واصلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين إرساء أسس قوية لتحقيق المزيد من النمو خلال المرحلة القادمة، وحققت الشركة أداءً قوياً في معدلات الاكتتاب، حيث بلغت النسبة المجمعة للتأمين 87.9%، في حين بلغ صافي نتائج خدمة التأمين 271.4 درهم، ما يعكس كفاءة جهود الشركة في الاختيار المدروس للمخاطر وإدارتها الفعالة للمطالبات التأمينية». وأضاف: «تؤكد عملية الاستحواذ التي تجري حالياً على حصة أغلبية تبلغ 51% في شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية، على طموحات «أبوظبي الوطنية للتأمين» لتحقيق المزيد من النمو والتميز في الأسواق الإقليمية». وأشار إلى أن جهود التوسع في مناطق جغرافية جديدة تعد إحدى الاستراتيجيات التي تنتهجها الشركة لتطوير أعمالها، والتي تشمل أيضاً تواصل جهود التطوير والتحول الرقمي، وتحقيق التميز في العمليات التشغيلية، والاستفادة الأمثل من عمليات إعادة التأمين، لافتاً إلى أن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ستواصل الجهود لعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية في مختلف أسواق التأمين، بما في ذلك دولة الإمارات.

واختتم:«نحرص في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين على دعم الخطط والبرامج الحكومية الطموحة للاستدامة، ونلتزم بالمشاركة في مؤتمر الأطراف كوب 28 لتوثيق التعاون مع مختلف الشركاء لتعزيز معايير وأهداف الاستدامة في صناعة التأمين».

ومن جانبه، أعرب شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن تطلع الشركة للمرحلة التالية من مسيرة النمو، لا سيما مع حضورها الموسع في اثنين من أكبر وأسرع الأسواق نمواً في الشرق الأوسط. وقال: إن نتائج شركة أبوظبي الوطنية وخططها المستقبلية تعكس قوتها المالية والرؤية الطموحة لمساهميها، وتؤكد على قوة الموارد المالية وكفاءة الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من النمو والتطور، مؤكداً التزام الشركة بالعمل مع جميع الجهات المعنية لدعم مبادرات الاستدامة المختلفة التي ستبقى من ضمن الأولويات الرئيسية لعملياتها التشغيلية، حيث وقعت مؤخراً على «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» في دولة الإمارات بهدف تعزيز الممارسات المستدامة في العمليات، وإلهام العملاء والشركاء لتبني إجراءات مستدامة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً، والمشاركة الفاعلة في تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية.