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اقتصاد

«ميرال» تطلق مشروع توسعة «ياس ووتروورلد»

«ميرال» تطلق مشروع توسعة «ياس ووتروورلد»
15 نوفمبر 2023 17:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت ميرال، أمس عن توسيع ياس ووتروورلد على جزيرة ياس لتشمل مساحة إضافية تبلغ 16.9 ألف متر مربع، في إطار استجابة المجموعة لتزايد إقبال الزوار على الوجهة من داخل دولة الإمارات وخارجها. 
وتعتزم ميرال استكمال عمليات البناء والتوسعة في عام 2025، حيث تهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية لياس ووتروورلد بنسبة 20% من خلال إضافة 18 لعبة وتجربة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 60.وستحتضن مدينة الألعاب المائية المميزة عند افتتاحها 3.3 كيلومتر من المنزلقات الجديدة التي ستتضمن أعلى منزلق مائي في دولة الإمارات، وأول لعبة ترفيهية مائية ضمن مجمع منزلقات مائي في منطقة الخليج العربي، تقدم تجربة مفعمة بالمغامرة والحماس من خلال الانزلاق عن ارتفاع 15 متراً لأكثر من 20 ضيفاً في وقت واحد.
وقال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: تشكل التوسعة الجديدة محطة مهمة في إطار سعينا المستمر لتطوير الوجهات والتجارب التي نوفرها لضيوفنا على أرض جزيرة ياس، كما تدعم رؤيتنا لتعزيز مكانة الجزيرة بين أبرز وجهات الترفيه والاستجمام العالمية، ويسعدنا أن نكون جزءاً من الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الشاملة لإمارة أبوظبي وتعزيز تنويعها الاقتصادي، مع ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للسياحة.

 

 

ياس ووتروورلد
جزيرة ياس
ميرال
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