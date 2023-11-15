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اقتصاد

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع
15 نوفمبر 2023 18:12

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعدما أدت بيانات عن تراجع التضخم إلى زيادة الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة الأميركية قد يحدث في وقت أقرب مما توقعه المستثمرون.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1970.45 دولار للأوقية بحلول الساعة 1224 بتوقيت جرينتش بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1974.70 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ 22 سبتمبر.
وانخفاض الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 23.38 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 890.21 دولار، وصعد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1033.09 دولار للأوقية.

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المصدر: وكالات
الذهب
الفائدة الأميركية
الدولار
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