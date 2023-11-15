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اقتصاد

«شمس».. الطاقة النظيفة تضيء أبوظبي

«شمس».. الطاقة النظيفة تضيء أبوظبي
16 نوفمبر 2023 01:07

سيد الحجار (أبوظبي)

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تعد محطة شمس، الواقعة بمنطقة الظفرة في العاصمة أبوظبي، من أهم مشاريع الطاقة النظيفة التي استثمرت فيها دولة الإمارات ضمن توجهها وخططها في التحول بقطاع الطاقة.
فهي إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم، والأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تبلغ القدرة الإنتاجية لمحطة شمس، 100 ميجاواط من الطاقة النظيفة، وتزوِّد المحطة أكثر من 20 ألف منزل في أبوظبي بالكهرباء النظيفة، كما تساهم المحطة في تفادي إطلاق 175 ألف طن من الكربون سنوياً. 
تم تدشين محطة «شمس» في العام 2013، ومنذ ذلك الوقت وهي تساهم بدور مهم، في رسم ملامح قطاع الطاقة المتجددة بالدولة والمنطقة، وهي واحدة من الخطوات العملاقة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن نهجها في تحقيق التحول بقطاع الطاقة، من خلال زيادة حصة الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وبالتالي المساهمة الفعالة في حماية المناخ والمحافظة على كوكب الأرض.
كما أسهمت المحطة في تمهيد الطريق للعديد من المشاريع الأخرى بمجال الطاقة الشمسية على مستوى الدولة.
تبلغ القدرة الإنتاجية لمحطة شمس، 100 ميجاواط من الطاقة النظيفة، وتزوِّد المحطة أكثر من 20 ألف منزل في أبوظبي بالكهرباء النظيفة، كما تساهم المحطة في تفادي إطلاق 175 ألف طن من الكربون سنوياً.

الإمارات
أبوظبي
الطاقة النظيفة
الطاقة المتجددة
الطاقة الشمسية
محطات الطاقة الشمسية
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