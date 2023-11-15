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اقتصاد

تعاون بين «طيران الإمارات» والطيران المدني لتوفير حلول تدريبية

خلال توقيع الاتفاقية
15 نوفمبر 2023 18:39

دبي (الاتحاد)

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وقعت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم مع المركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب IACT، الذراع التجارية والتدريبية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لتوفير حلول تدريبية متخصصة لموظفي الأقسام الهندسية في الناقلة.
وقع مذكرة التفاهم سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات».
وبموجب الاتفاقية، ينظم الطرفان دورات تدريبية لموظفي الأقسام الهندسية بـ«طيران الإمارات»، في المركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب IACT التابع للهيئة العامة للطيران المدني والمرافق الهندسية التابعة للناقلة.
وقال سيف محمد السويدي: «تؤكد مذكرة التفاهم التزامنا المشترك بضمان التميز والسلامة في مجال الطيران. ويتماشى هذا التعاون مع توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتوحيد نقاط قوتنا، وتحقيق أهدافنا المشتركة بمنتهى الفعالية والكفاءة. وسوف نواصل استكشاف جميع مجالات التعاون الممكنة ضمن الصناعة».
وقال عادل الرضا: «تعزز مذكرة التفاهم الجديدة الشراكة الراسخة بين طيران الإمارات والهيئة العامة للطيران المدني، حيث يسخر الجانبان مواردهما لتطوير مجموعة من المواهب من محترفي الطيران الأكفاء، المسلحين بمؤهلات عالمية ومهارات تنافسية لأداء دورهم في الناقلة وفي صناعة الطيران بدولة الإمارات».
ويضمن هذا التعاون امتثال «طيران الإمارات» المستمر للتغيرات الديناميكية في لوائح الهيئة العامة للطيران المدني، من خلال الدورات التدريبية المتخصصة التي يقدمها المركز الدولي للاستشارات والتدريب IACT لموظفي الناقلة في المجالات الفنية والشهادات، بما في ذلك لوائح الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، المتعلقة بصلاحية الطيران المدني، وشهادة اعتماد التصنيع والصلاحية ARC، وشهادة اعتماد مراجعة الصيانة MORC، ومراقبة امتثال العاملين. وستعمل «طيران الإمارات» والمركز معاً في وضع أساليب فريدة لرفع معايير التدريب الهندسي في «طيران الإمارات»، وتزويد موظفي الناقلة بأدوات إضافية تدعم تطورهم الوظيفي.

طيران الإمارات
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