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اقتصاد

«إيدج» تحصل على عقد لتوريد الذخائر لوزارة الدفاع الإماراتية

«إيدج» تحصل على عقد لتوريد الذخائر لوزارة الدفاع الإماراتية
15 نوفمبر 2023 18:44

أبوظبي (الاتحاد)

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 أعلنت أمس «إيدج»، توقيع عقد بقيمة 4.1 مليار درهم إماراتي لتوريد ذخائر الطائرات لوزارة الدفاع، وتم توقيع العقد في معرض دبي للطيران 2023.وحصلت «لهب»، الشركة المُصنّعة الوحيدة للذخائر في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة «إيدج»، على العقد الذي يتضمّن إنتاج وتسليم ذخائر الطائرات للأغراض العامة من طرازMK 81 وMK 82 وMK 83 وMK 84.
وقال حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في «إيدج»: «يعزز هذا العقد ثقة وزارة الدفاع بشركة لهب لأنظمة الدفاع، كما يعكس طموحاتنا لتطوير قدراتنا بما يلبي الاحتياجات المستقبلية على المدى البعيد. ونتطلع لمواصلة تقديم الدعم وتعزيز التزامنا تجاه وزارة الدفاع».
وسيتم إنتاج الذخائر في منشآت «لهب»، مما يسهم بشكل مباشر في دعم مبادرتي «اصنع في الإمارات» و«مشروع 300 مليار»، وهي استراتيجية صناعية وطنية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم إماراتي خلال السنوات التسع المقبلة.

إيدج
معرض دبي للطيران
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