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اقتصاد

كيو للعقارات «تمنح عقداً بـ 584 مليون درهم لبناء فلل في «ريم هلز»

كيو للعقارات «تمنح عقداً بـ 584 مليون درهم في «ريم هلز»
15 نوفمبر 2023 19:37

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة كيو للعقارات، التابعة لشركة كيو القابضة، عن منح عقد بناء 110 منازل تاون هاوس و302 فيلا متلاصقة تم بيعها بالكامل في المرحلة الأولى من مشروع ريم هلز، لشركة تروجان للمقاولات العامة، وبتكلفة 584 مليون درهم.
وتتكون منازل التاون هاوس من ثلاث غرف نوم، في حين تتكون الفلل المتلاصقة من أربع غرف نوم، وتبلغ المساحة الإجمالية للبناء لكلا النوعين 118 ألف متر مربع.
وقال ماجد عودة، الرئيس التنفيذي لشركة كيو القابضة: يُعدُّ منح هذا العقد خطوة مهمة أخرى لاستكمال هذا المشروع الفاخر، كما أنه يأتي في إطار التزمنا الثابت بالخطة الزمنية للمشروع، وقد وقع اختيارنا على شركة تروجان للمقاولات العامة بعد دراسة كاملة ووافية لإمكانات فريقهم.
وأكد أن مشروع ريم هلز يعبر عن التزام شركة كيو القابضة بالمساهمة في التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودعم طموحات دولة الإمارات في الريادة عالمياً.

وقال محمد محمود، الرئيس التنفيذي لشركة تروجان للمقاولات العامة: نُعبر عن سعادتنا بالحصول على عقد بناء الفلل المتلاصقة ومنازل التاون هاوس الفاخرة ضمن المرحلة الأولى من مشروع ريم هلز، ونؤكد على التزامنا الثابت بتحقيق رؤية عملائنا، وسوف يبدأ العمل في شهر ديسمبر القادم.

مجموعة كيو القابضة
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