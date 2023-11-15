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اقتصاد

مطارات أبوظبي تعلن اكتمال انتقال 28 شركة طيران إلى مبنى المسافرين (A)

مطارات أبوظبي تعلن اكتمال انتقال 28 شركة طيران إلى مبنى المسافرين (A)
15 نوفمبر 2023 21:52

أعلنت مطارات أبوظبي، أن مبنى المسافرين (A) يضم الآن 28 شركة طيران دولية تعمل بكامل طاقتها من هناك، وذلك بعد انتقال جميع شركات الطيران العاملة من المطار إلى مبنى المسافرين (A) الذي سيؤدي إلى تحقيق زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية.

ومن المتوقع أن يشهد نوفمبر الجاري تشغيل 7,669 رحلة من مبنى المسافرين (A)، حيث سجل أول أسبوعين من العمليات تشغيل 1,557 رحلة بالفعل، وسيرتفع عدد الرحلات العاملة من مبنى المسافرين (A) في ديسمبر إلى 12,220 رحلة، وكذلك الحال بالنسبة إلى المسافرين الذين سيصل إلى 2.29 مليون مسافر.

وأصبح مبنى المسافرين (A) الآن المبنى الرئيسي الذي يخدم مطار أبوظبي الدولي، وستستفيد الرحلات القادمة والمغادرة من أحدث المرافق المتوفرة.

وسيحقق الانتقال الناجح زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية في أعداد المسافرين من وإلى أبوظبي، لاسيما وأنه قادر على التعامل مع قرابة 45 مليون مسافر سنوياً، واستيعاب ما يصل إلى 79 طائرة في وقت واحد.

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وسيعمل المبنى على تحسين تجربة المسافرين من خلال توفير خدمات عصرية راقية، لاشتماله على الكثير من المرافق الرائدة والتقنيات المتقدمة التي تضمن تبسيط عمليات فحص الأمتعة والهجرة والجوازات والجمارك وحتى الصعود إلى الطائرة بسلاسة تامة.

وسيستمتع المسافرون بوجود طيف واسع من محلات التجزئة والمطاعم والخيارات الترفيهية الأخرى المنتشرة على مساحة 35,000 متر مربع.

وقالت إيلينا سورليني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي: بعد انتقال جميع شركات الطيران لتبدأ عملياتها الآن من مبنى المسافرين (A)، يسعدني الإعلان عن تدشين حقبة جديدة للعمليات في مطار أبوظبي الدولي، وبفضل توافر المرافق الجديدة على أحدث طراز، والزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية لأعداد المسافرين المغادرين والقادمين، وسيعمل هذا المبنى على تعزيز تجربتهم بشكل كبير، إلى جانب تمكين شركات الطيران الدولية من دعم عملياتها في أبوظبي.

المصدر: وام
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