«منتدى الشارقة للسياحة والسفر» ينطلق 22 نوفمبر

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، تنظم «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» الدورة العاشرة من «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر» في 22 نوفمبر الجاري بـ«مركز إكسبو الشارقة» تحت شعار «السياحة المستدامة: مسارات نوعية ترسم آفاق المستقبل».

ويجمع المنتدى خبراء في صناعة السفر والسياحة، لمناقشة ممارسات السياحة والسفر التي تراعي المسؤولية الاجتماعية والبيئية، من خلال سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية للتعمق في التحديات التي تواجه القطاع والفرص التي يقدمها. وتضم قائمة المتحدثين في المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والذي يشارك بكلمة ضيف الشرف خلال افتتاحية المنتدى، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى «آيرينا».