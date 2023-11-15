13.8 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استعاد سوق أبوظبي للأوراق المالية زخم التداولات، أمس، ليرتد مؤشر السوق ارتفاعاً في نهاية التداولات بعد تحقيق مكاسب سوقية جاوزت 13.83 مليار درهم لتبلغ القيمة السوقية الإجمالية 2.864 تريليون درهم، وذلك في ظل تعاملات شراء ملحوظة من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية وبصافي (شراء) بلغ 47.16 مليون درهم، و69.33 مليون درهم على التوالي.

إلى ذلك، استقر أداء سوق دبي المالي حيث سجل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً وصاحب ذلك استقرار القيمة السوقية قرب مستوى 668.71 مليار درهم بانخفاض بنحو 567.7 مليون درهم عن اليوم السابق.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتد مؤشر السوق، ارتفاعاً أمس، بنسبة 0.38% عند مستوى 9565.76 نقطة رابحاً 36.2 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.039 مليار درهم، شملت ما يزيد على 187 مليون سهم عبر 13732 صفقة. وارتفعت أسهم 32 شركة من أصل 63 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 27 شركة، وبقيت أسهم 4 شركات على ثبات. وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 236 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 20.68 مليون سهم. وسجلت أسعار الأسهم النشطة ارتفاعات نسبية أمس ومنها «ملتيبلاي» بنسبة 0.55% إلى 3.63 درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 344.3 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 297.13 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 47.16 مليون درهم كمحصلة «شراء».



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض طفيف بمقدار 12.44 نقطة وبنسبة 0.31% ليصل إلى 3960.77 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 11 شركة، مقابل انخفاض أسهم 20 شركة وثبات أسهم 6 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات، أمس نحو 397.88 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 174.45 مليون سهم، من خلال تنفيذ 8472 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 88.95 مليون درهم، تلاه «أمانات» بقيمة 63.11 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني » بقيمة 49.83 مليون درهم. فيما جاء «أمانات» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 63.11 مليون سهم.

ومال أداء الأسهم النشطة للارتفاع ومنها «أمانات» بنسبة 6.8% ليغلق عند سعر 1.24 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 1.06% عند 6.66 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 0.43% عند 6.97 درهم، وأيضاً «ديار» بنسبة 3.68 % إلى 0.648 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.56% ليغلق عند 17.8 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 178.89 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 170.49 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 8.4 مليون درهم كمحصلة «شراء».



شراء مؤسسي

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي عن تعاملات البيع، حيث بلغت 879.73 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 810.4 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 69.33 مليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 57.79 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 212.79 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 270.58 مليون درهم.