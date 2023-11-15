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اقتصاد

أحمد بن محمد يشهد جانباً من قمة الشحن العالمية في دبي

أحمد بن محمد خلال مشاركته في فعاليات قمة الشحن العالمية بدبي (من المصدر)
16 نوفمبر 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، جانباً من فعاليات الدورة الثانية لقمة الشحن العالمية في دبي، والتي أطلقت أعمالها أمس الأربعاء، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري في «كوكا كولا أرينا - دبي»، وذلك تحت شعار «صناعة مستقبل سلاسل التوريد كواقع ملموس»، بحضور أكثر من 4000 من قادة قطاع الشحن والخبراء الدوليين، لمناقشة مستقبل سلاسل التوريد والتعاون المشترك، إضافة إلى آليات وطرق التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع حول العالم. 
ويشارك في القمة العالمية متحدثون بارزون ضمن القطاع الحيوي، من بينهم ستيف وزنياك، المؤسس المشارك لشركة آبل كمبيوتر انك، وجي بي ستراوبل، الرئيس التنفيذي لشركة ريدوود ماتيريالز والمؤسس المشارك لشركة تيسلا موتورز، إضافة إلى عدد كبير من كبار الشخصيات والأسماء الدولية ضمن القطاع.
قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: يواجه قطاع سلاسل التوريد العالمية العديد من التحديات التي تحتم العمل على بناء مستقبل أكثر مرونة لأعمالنا، وتلعب التكنولوجيا دوراً مركزياً في أداء الأعمال حول العالم، ولهذا فإن الابتكار يعد أمراً حيوياً لضمان الحركة السلسة للبضائع في جميع أنحاء العالم. 

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الإمارات
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