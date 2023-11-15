أحمد بن محمد: دبي مركز محوري على خريطة الاستدامة العالمية

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أنه برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي التقدم بخطى ثابتة نحو هدف استراتيجي مهم، وهو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال مشاريع ومبادرات رائدة، أبرزها «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، بما يرسخ أسس الاستدامة، ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية الذي انطلقت فعالياته أمس في دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتنظّمه هيئة كهرباء ومياه دبي تحت شعار «في طليعة الاستدامة».

ونوّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بالتطور السريع الذي تحققه دبي في تبنّي الاستراتيجيات والحلول المستدامة، كذلك بنجاح المعرض ضمن دوراته المتعاقبة وعلى مدار 25 عاماً، مثنياً على جهود القائمين عليه.

وقال: «أكد معرض (ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية) مكانته كأحد أهم المعارض المتخصصة على مستوى العالم، والأكبر من نوعه في المنطقة، في وقت أصبحت فيه دبي نموذجاً ملهماً ومركزاً محورياً على خريطة الاستدامة العالمية، ونتطلع أن يواصل الحدث إسهامه الملموس في إبراز جهود دبي ودورها الريادي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، تدعم العمل المناخي، وتسهم في توفير فرص جديدة للنموّ الاقتصادي المستدام، من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التعاون، وبناء الشراكات الفاعلة». وقام سمو النائب الثاني لحاكم دبي بجولة في المعرض، رافقه خلالها معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، وهلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

واستمع سموه خلال الجولة إلى شرح حول ما يضمه الحدث في يوبيله الفضي من أحدث التقنيات والابتكارات والمنتجات الجديدة في مجال الطاقة وتحلية المياه.

وتوقف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عند جناح هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث اطلّع على أهم مشاريع «الهيئة» في مجال الاستدامة.

كما تفقد سموه خلال الجولة عدداً من منصات الجهات العالمية والمحلية المشاركة في المعرض.

كذلك، استمع سموه إلى شرح حول مختلف الأنشطة التي يتضمنها الحدث.