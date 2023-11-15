86.8 مليون مسافر متوقع عبر «مطار دبي» بنهاية 2023

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقعت مطارات دبي عن استمرار انتعاش حركة المسافرين حتى نهاية العام لتصل إلى 86.8 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، متجاوزةً بذلك أعداد المسافرين المسجلة عام 2019، وذلك بعد أن نجح المطار في استقبال 64.5 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وتوقعات مواصلة الزخم الكبير في أعداد الزوار خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وبلغ عدد المسافرين عبر المطار خلال الربع الثالث من العام الجاري، 22.9 مليون مسافر. وبذلك أصبح الربع الثالث من العام الأكثر ازدحاماً من حيث أعداد المسافرين منذ عام 2019، وبمتوسط حركة مرور شهرية وصلت إلى 7.6 مليون مسافر.

ووصل إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 64.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها 39.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وأعلى بنسبة 1% من عام 2019.

وقال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: تمكن مطار دبي الدولي من تجاوز مستويات مرحلة ما قبل الجائحة بهامش جيد وذلك قبل مضي عام تقريباً من تقديراتنا الأساسية، وما تزال توقعاتنا إيجابية للفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل».



آفاق مستقبلية

من جهته، قال ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، في تصريحات صحفية على هامش مشاركة مطارات دبي في معرض دبي للطيران، أن مطارات دبي تتوقع مواصلة تسجيل أرقام قياسية في الربع الأخير من عام 2023 الجاري وعام 2024 المقبل وكذلك العام 2025، حيث يتوقع أن تتجاوز خلاله أعداد المسافرين المستويات القياسية التي سجلها المطار في عام 2018، والتي بلغت أكثر من 89.14 مليون مسافر.

وأوضح أن المؤسسة تعمل في ظل هذه التوقعات على تعزيز عملياتها لاستيعاب هذا النمو المتوقع، علماً بأن الطاقة الاستيعابية الحالية لمطار دبي الدولي تصل إلى 100 مليون مسافر سنوياً. ومن المتوقع أن يؤدي نشر التكنولوجيا المبتكرة، وتوسيع وتجديد البنى التحتية الحالية، وتعزيز كفاءة استخدام مساحة المطار وموارده، إلى رفع القدرة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 120 مليون مسافر سنوياً.

وفيما يتعلق استعدادات مطار دبي لاستقبال الضيوف المشاركين في مؤتمر الأطراف COP28، أوضح الجوكر إلى أنه بالإضافة إلى الاستعداد الجارية في مطار دبي لاستقبال الأعداد الكبيرة من المشاركين في المؤتمر، تم إنشاء مركز عمليات خاص في مطار دبي ورلد سنترال (مطار آل مكتوم الدولي)، والذي يدير حالياً معرض دبي للطيران، لاستقبال الوفود الرسمية وطائرات رؤساء الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يتوقع أن يستقطب نحو 80 ألف مشارك.



أبرز الوجهات

جاءت الهند في صدارة الوجهات خلال الأشهر التسعة الأولى من حيث حركة المسافرين بواقع 8.9 مليون مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية بواقع 4.8 مليون مسافر والمملكة المتحدة بواقع 4.4 مليون مسافر.

وشملت الوجهات البارزة الأخرى، كل من باكستان بواقع 3.1 مليون مسافر، والولايات المتحدة بواقع 2.7 مليون مسافر، وروسيا بواقع 1.8 مليون مسافر. وتضمنت قائمة أبرز المدن من حيث حركة المسافرين كلاً من لندن (2.7 مليون مسافر)، والرياض (1.9 مليون مسافر)، تلتها مومباي (1.8 مليون مسافر)، وجدة (1.7 ميون مسافر).



الأداء التشغيلي

تعامل نظام مناولة الأمتعة في مطار دبي الدولي مع إجمالي 57.5 مليون حقيبة خلال عام 2023 بنسبة نجاح 99.8%، أي ما نسبته 2.5 حقيبة لكل ألف مسافر فقط لم يتم مناولتها، وهو إنجاز استثنائي للمطار الذي يُعد الأكبر دولياً من حيث حركة المسافرين الدوليين، أما بالنسبة لتسليم الأمتعة عند الوصول، فتم تسليم 91% من جميع الأمتعة خلال 45 دقيقة.

يُذكر أن عدد الأمتعة التي تم التعامل معها في مطار دبي الدولي خلال التسعة أشهر الأولى في عام 2023 شكلت نسبة 106.07% مقارنة بحجم الأمتعة لعام 2019.

وسجل متوسط وقت الانتظار عند مراقبة الجوازات أقل من 11 دقيقة لنسبة 96.4% من المسافرين القادمين.