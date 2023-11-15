الإمارات وهولندا تعقدان الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة

لاهاي (الاتحاد)

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً اقتصادياً من دولة الإمارات في زيارة رسمية إلى المملكة الهولندية لحضور الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وهولندا، الذي انعقد في لاهاي.

ضم الوفد عدداً من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، حيث يسعى المشاركون لمواصلة العمل المشترك، بما يدعم تعزيز العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والاستثمار.

وخلال الزيارة الرسمية، عقد معالي ثاني الزيودي اجتماعات ثنائية مع معالي ليزيا شغينامخا، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في هولندا، ومعالي ميشيل سويرز، نائب وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية، أشاد فيها معاليه بالازدهار التجاري بين الدولتين الصديقتين، حيث تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) في النصف الأول من 2023، بزيادة 20% على نفس الفترة من عام 2022، وبزيادة 40.3% على النصف الأخير من 2022.

كما قام معالي الزيودي خلال الاجتماعات باستعراض آخر مستجدات استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، المقرر عقده في أبوظبي فبراير المقبل.

وفي كلمته أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة، ركز معالي ثاني الزيودي على النطاق الواسع لفرص التعاون بين دولة الإمارات وهولندا، وخاصة في القطاعات التي تتماشى مع رؤية الاستدامة لكل دولة ومجالات تنميتها المتاحة.

وأضاف: «تعتبر هولندا شريكاً مهماً لدولة الإمارات في رحلتنا نحو مستقبل مستدام. ويوجد الآن أكثر من 350 شركة هولندية تعمل في دولة الإمارات.

وفي سياق متصل، عقد معالي ثاني الزيودي اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن الشركات الرائدة من الجانبين بهدف تعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص.