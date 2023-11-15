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اقتصاد

تحالف استراتيجي بين سند و«تاليس» للارتقاء بقطاع الطيران

خلال التوقيع على الاتفاقية (من المصدر)
16 نوفمبر 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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أعلنت سند، عن إبرام اتفاقية إطارية استراتيجية مع «تاليس»، تهدف إلى التوسع بالخدمات التي تقدمها سند في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات الطائرات لتشمل المجالات الحيوية المتعلقة بأمن المطارات ومراقبة الحركة الجوية والتشغيل الرقمي، تمهيداً لمرحلة جديدة في قطاع الطيران على مستوى المنطقة.
وخلال معرض دبي للطيران، قام منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، وإلياس ميراوي، نائب رئيس الأعمال المدنية في تاليس الشرق الأوسط، بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة التي تعتبر علامة فارقة في قطاع الطيران على مستوى المنطقة، وتحالفاً فريداً يجمع بين القدرات والخبرات الفريدة لدى سند و«تاليس» بهدف تعزيز عمليات صيانة وتسليم أنظمة المطارات الأساسية، وضمان التشغيل الآمن والفعال لمراكز السفر الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبناءً على مذكرة التفاهم التي وقعتها سند و«تاليس» في عام 2022، ستعمل الشركتان على تعزيز تعاونها في مجال خدمات المطارات التي تشهد تطورات سريعة. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستمتد هذه الشراكة لتشمل أمن المطارات والعمليات الرقمية عبر مجالات حيوية مثل، أنظمة سلامة وأمن المطارات. وفي هذا الإطار، ستتولى «تاليس» تصميم وبناء هذه الأنظمة الحيوية، في حين ستقوم سند بدور محوري يشمل الإشراف على المهام الحيوية مثل الصيانة والتركيب والاختبارات الصارمة وتشغيل تلك الأنظمة المتطورة. وسيتيح هذا التحالف استثمار الموارد والخبرات لدعم مساهمة سند و«تاليس» معاً بدور فعّال في بناء مستقبل آمن ومرن لعمليات الطيران، وضمان الارتقاء بالسلامة والكفاءة التشغيلية في هذا القطاع.
وبمناسبة التوقيع على الاتفاقية، قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «يُمثل تحالفنا الاستراتيجي مع «تاليس» علامة فارقة على مسار رحلة سند المتواصلة نحوّ النموّ والازدهار. ويهدف تعاوننا مع هذه الشركة الرائدة على مستوى القطاع إلى المساهمة في الحفاظ على كفاءة العمليات في عدد من المطارات الأكثر ازدحاماً في الشرق الأوسط وأفريقيا. كما نهدف إلى ترسيخ قطاع طيران أكثر تماسكاً وتعاوناً يعتمد على التميز الهندسي والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى مشاركتنا في بناء القدرات المحلية، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد للطيران، من خلال التوسع بشراكاتنا الإستراتيجية وتطوير قدراتنا والتوسّع بحضورنا على مستوى المنطقة».
ومن جانبه، قال إلياس مراوي، نائب رئيس الأعمال المدنية في شركة تاليس في الشرق الأوسط: «إنّ خبرة سند العالمية المتميزة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، مدعومة بتقنيات «تاليس» العالية، ستساهم ببناء تحالف مزدهر في مجال عمليات وأمن المطارات. وستركز هذه الاتفاقية الإستراتيجية على أولوية التقنيات المبتكرة وتعزيز النموّ المحلي في هذا القطاع. ونتطلّع سوية إلى تعزيز الثقة في مستقبل واعد يساهم فيه الابتكار وتبادل المعرفة بدور حيوي في تطوير قطاع الطيران المستدام».

سندات الخزانة الأميركية
قطاع الطيران
منصور جناحي
معرض دبي للطيران
معرض دبي الدولي للطيران
دبي
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