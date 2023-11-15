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خريطة طريق لمركز الدعم اللوجستي لأنظمة الحرب الإلكترونية

خلال التوقيع على الاتفاقية (من المصدر)
16 نوفمبر 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت اعتماد القابضة ومجموعة «إي إل تي» أمس، خطة تنفيذ لإنشاء مركز الدعم اللوجستي المتكامل لأنظمة الحرب الإلكترونية في دولة الإمارات، والذي سيُشكل حلاً وطنياً فريداً لوزارة الدفاع. ووقع الاتفاقية خالد العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اعتماد، وإنزو بينيني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إل تي»، وذلك بحضور منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج.
ويؤكد توقيع الاتفاقية بدء العمل مباشرة وفق الخطة الموضوعة، حيث تتولى اعتماد للحلول الأمنية الاستراتيجية حصرياً إصلاح وصيانة أنظمة الحرب الإلكترونية لمجموعة «إي إل تي»، ودعم قدراتها لتلبية متطلبات عملائها على حد سواء.
وبالنسبة لمجموعة «إي إل تي»، لا يقتصر توطين الأنشطة اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة على زيادة معدلات كفاءة الخدمات فقط، بل يُمثل استراتيجية الشركة لتحفيز التقدم العلمي، وتعزيز التطور التكنولوجي في دولة الإمارات على حد سواء.

وزارة الدفاع
الإمارات
الحرب الإلكترونية
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