«فلاي دبي» تؤسس منشأة لإصلاح وصيانة الطائرات

دبي (الاتحاد)

أعلنت فلاي دبي، أمس، خططها لإنشاء منشأة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في دبي الجنوب بقيمة إجمالية تصل إلى 190 مليون دولار، ويتوقع افتتاحها في عام 2026

وجاء الإعلان عن المنشأة الجديدة، خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض دبي للطيران بحضور خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران وغيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي.

وسيتم وضع حجر الأساس وبدء الأعمال الإنشائية خلال العام المقبل، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء بحلول الربع الأخير من عام 2026.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة فلاي دبي: «فخورون بالإعلان عن خطط فلاي دبي لإقامة منشأة إصلاح وصيانة طائرات متطورة في دبي الجنوب، ويؤكد هذا الإنجاز من جديد التزامنا بالتميز التشغيلي، هنا في بيئة حيوية ملائمة في دبي الجنوب. هذا المشروع سيمنح فلاي دبي مرونة أكبر في عمليات الصيانة مع استمرارها في تنمية أسطولها وقدراتها في المستقبل».

وقال خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «تعكس المنشأة الجديدة التي أعلنت عنها فلاي دبي في دبي الجنوب مدى التزامنا بتعزيز المنظومة المتكاملة التي تساهم في نمو واستدامة صناعة الطيران، وتؤكد هذه الشراكة مكانة دبي كمركز عالمي للطيران وتعزز رؤيتنا المشتركة المتمثلة في تقديم خدمات طيران عالمية المستوى لشركائنا».

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «برزت دبي كمركز طيران مزدهر يعزز التواصل والابتكار والنمو ووضع معايير لصناعة الطيران العالمية. نحن ننطلق ونبني على الإنجازات التي حققتها دبي، ونحن فخورون بالإعلان اليوم عن خطط الصيانة والإصلاح والتجديد التي تمثل فصلاً جديداً في رحلتنا. وفي فلاي دبي، نواصل الاستثمار في كوادرنا وبناء أسس متينة لاستمرار مسيرة النمو ضمن درونا المحوري في دعم رؤية دبي الاقتصادية وخاصة صناعة الطيران».وقال ميك هيلز، الرئيس التنفيذي للعمليات في فلاي دبي: «عندما نبدأ تشغيل منشأة الصيانة والإصلاح والتجديد في عام 2026، ستحقق لنا هذه المنشأة في دبي الجنوب تخفيضات كبيرة في التكاليف التشغيلية. كما أن وجود منشأة الصيانة والإصلاح والتجديد الخاصة بنا في الدولة سيضمن سرعة في إنجاز عمليات إصلاح وصيانة طائرات أسطولنا، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة».

وأضاف: «يمنحنا التحكم في عمليات الصيانة قدرة أكبر على تقليل وقت التوقف عن العمل بحيث يمكن تخطيط وتنفيذ مهام الصيانة بكفاءة عالية، مما يقلل من التأثيرات على جداول رحلاتنا في المستقبل، ويعزز الموثوقية التشغيلية الشاملة». وتشغل فلاي دبي حالياً أسطولاً حديثاً يتألف من 80 طائرة بوينغ 737، وستتسلم أكثر من 150 طائرة إضافية بحلول عام 2030.