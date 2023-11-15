تحدي «الكوكب X».. فرصة لإعداد خبراء في الطيران والفضاء

آمنة الكتبي (دبي)

أكد حامد الهاشمي مهندس أول تطوير مشاريع فضاء في وكالة الإمارات للفضاء، أنه تم إتاحة الفرصة للمشاركة في مبادرة تحدي «الكوكب X» خلال معرض دبي العالمي للطيران، والتي تهدف إلى المساهمة في إعداد خبراء في الطيران والفضاء والتقنيات المتقدمة في الإمارات.

وقال الهاشمي: إن المبادرة تعد فرصة لتعلم كيفية تصميم وبناء وبرمجة أنظمة استكشاف الفضاء العميق، وهناك فرصة للمشاركين لتقديم الملخصات العلمية الخاصة بهم، ضمن فعاليات المعرض.

وأضاف الهاشمي: «تستهدف «فئة الشركات» الناشئة المتوسطة والصغيرة، البحث عن أفضل الشركات الناشئة، لتصميم وبناء مركبة الهبوط لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، حيث يمنح هذا التحدي الفرصة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، لتكون جزءاً من مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، من خلال تطوير مركبة الهبوط على سطح الكويكب المستهدف».