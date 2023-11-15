الخميس 16 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تحدي «الكوكب X».. فرصة لإعداد خبراء في الطيران والفضاء

حامد الهاشمي
16 نوفمبر 2023 01:07

آمنة الكتبي (دبي)

أخبار ذات صلة
وزير العدل: دولة الإمارات واحة للتسامح والخير
الإمارات تحذر من استمرار التهديدات الإرهابية في أنحاء العالم

أكد حامد الهاشمي مهندس أول تطوير مشاريع فضاء في وكالة الإمارات للفضاء، أنه تم إتاحة الفرصة للمشاركة في  مبادرة تحدي «الكوكب X» خلال معرض دبي العالمي للطيران، والتي تهدف إلى المساهمة في إعداد خبراء في الطيران والفضاء والتقنيات المتقدمة في الإمارات.
وقال الهاشمي: إن المبادرة تعد فرصة لتعلم كيفية تصميم وبناء وبرمجة أنظمة استكشاف الفضاء العميق، وهناك فرصة للمشاركين لتقديم الملخصات العلمية الخاصة بهم، ضمن فعاليات المعرض.
وأضاف الهاشمي: «تستهدف «فئة الشركات» الناشئة المتوسطة والصغيرة، البحث عن أفضل الشركات الناشئة، لتصميم وبناء مركبة الهبوط لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، حيث يمنح هذا التحدي الفرصة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، لتكون جزءاً من مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، من خلال تطوير مركبة الهبوط على سطح الكويكب المستهدف».

حامد الهاشمي
الإمارات
معرض دبي للطيران
معرض دبي الدولي للطيران
دبي
وكالة الإمارات للفضاء
آخر الأخبار
"قضاء أبوظبي"
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" تنجز أول معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية وتصديقها رقمياً
اليوم 12:33
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
الرياضة
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
اليوم 12:24
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
علوم الدار
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
اليوم 12:23
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
الرياضة
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
اليوم 12:09
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
علوم الدار
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©