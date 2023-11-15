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اقتصاد

معرض دبي للطيران.. 16.7 مليار درهم صفقات «وزارة الدفاع» في 3 أيام

خلال المؤتمر الصحفي (من المصدر)
16 نوفمبر 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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أعلن مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، عن إبرام 8 صفقات بقيمة إجمالية 5 مليارات و184 مليون درهم مع شركات محلية ودولية خلال اليوم الثالث من معرض دبي للطيران 2023.
وبذلك ترتفع قيمة الصفقات المبرمة في الأيام الثلاثة لمعرض دبي للطيران 2023، إلى 16 ملياراً و784 مليون درهم بواقع 28 صفقة محلية ودولية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور زايد سعيد المريخي، وماجد أحمد الجابري، المتحدثين الرسميين باسم مجلس التوازن، لمعرض دبي للطيران 2023.
وقال زايد سعيد المريخي: بلغ إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثالث من معرض دبي للطيران 5 صفقات بقيمة 5 مليارات و100 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة «لهب» التابعة لمجموعة «إيدج» لشراء ذخائر للطائرات بقيمة 4.1 مليار درهم، والتعاقد مع شركة «أمرك» لتوفير قطع غيار والإصلاح للطائرات بقيمة 30 مليون درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة «حبارى» لشراء أهداف جوية بقيمة 15 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «أداسي» التابعة لمجموعة «إيدج» لشراء أنظمة ذخيرة موجهة بقيمة 487 مليون درهم. في حين شملت الصفقة الأخيرة، التعاقد مع شركة «إيرث» التابعة لمجموعة «إيدج» لشراء وتوريد أنظمة الطائرات المسيرة، شاملةً قطع الغيار والدعم اللوجستي ومواد التسليح بقيمة 560 مليون درهم.
من جانبه، أفاد ماجد الجابري أن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثالث من معرض دبي للطيران 2023، بلغ 3 صفقات بقيمة 84 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع الشركة الفرنسية « إم بي دي أيه» لشراء المشاعل الحرارية وملحقاتها للطائرات بقيمة 45 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الإيطالية « ليوناردو» لتقديم الإسناد الفني لطائرات كبار الشخصيات بقيمة 11 مليون درهم، والتعاقد مع «مجموعة تاليس» الفرنسية لتقديم الإسناد الفني لنظام الاتصال المؤمن بقيمة 27.7 مليون درهم.
وأكد الجابري سعي مجلس التوازن نحو تعزيز أوجه التعاون في سبيل فتح آفاق جديدة للتطوير والوصول لأحدث الحلول التقنية التي تسهم في الوصول إلى قطاع دفاعي مُتمكن وقائم على شراكات استراتيجية تخدم جميع الأطراف ذات الصلة.

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معرض دبي الدولي للطيران
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