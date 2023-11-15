«إيدج» تتعاون مع «ليوناردو» بشأن تكامل الأنظمة في المجالات البحرية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «إيدج»، وقسم الإلكترونيات في «ليوناردو»، أمس، مذكرة تفاهم على هامش فعاليات معرض دبي للطيران لاستكشاف الفرص المشتركة المتعلقة بالأنظمة الفرعية وتكامل الأنظمة وبرامج دعم الخدمة لكل من المجالات المحمولة جواً والبحرية. وتُثمر هذه الاتفاقية الاستفادة من نقاط القوة والقدرات التكاملية بينهما، حيث ستقوم كل من ايدج وليوناردو باستكشاف سبل التعاون المحتمل، والذي من شأنه تعزيز مكانتهما في دولة الإمارات، وتعزيز التصدير إلى الأسواق المختارة.

ويمكن لزوار معرض دبي للطيران 2023 زيارة إيدج ومحفظة شركاتها في الجناح رقم 520 في القاعة الرئيسة، وشاليه الضيافة في الجناح الخارجيP9، والجناح الخارجي S49 في دبي وورلد سنترال.