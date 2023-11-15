الخميس 16 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«إيدج» تتعاون مع «ليوناردو» بشأن تكامل الأنظمة في المجالات البحرية

خلال التوقيع على الاتفاقية (من المصدر)
16 نوفمبر 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وزير العدل: دولة الإمارات واحة للتسامح والخير
الإمارات تحذر من استمرار التهديدات الإرهابية في أنحاء العالم

وقّعت «إيدج»، وقسم الإلكترونيات في «ليوناردو»، أمس، مذكرة تفاهم على هامش فعاليات معرض دبي للطيران لاستكشاف الفرص المشتركة المتعلقة بالأنظمة الفرعية وتكامل الأنظمة وبرامج دعم الخدمة لكل من المجالات المحمولة جواً والبحرية. وتُثمر هذه الاتفاقية الاستفادة من نقاط القوة والقدرات التكاملية بينهما، حيث ستقوم كل من ايدج وليوناردو باستكشاف سبل التعاون المحتمل، والذي من شأنه تعزيز مكانتهما في دولة الإمارات، وتعزيز التصدير إلى الأسواق المختارة.
ويمكن لزوار معرض دبي للطيران 2023 زيارة إيدج ومحفظة شركاتها في الجناح رقم 520 في القاعة الرئيسة، وشاليه الضيافة في الجناح الخارجيP9، والجناح الخارجي S49 في دبي وورلد سنترال.

إيدج
مجموعة إيدج
معرض دبي للطيران
الإمارات
دبي
معرض دبي الدولي للطيران
آخر الأخبار
"قضاء أبوظبي"
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" تنجز أول معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية وتصديقها رقمياً
اليوم 12:33
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
الرياضة
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
اليوم 12:24
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
علوم الدار
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
اليوم 12:23
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
الرياضة
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
اليوم 12:09
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
علوم الدار
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©