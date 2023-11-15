«إيدج» تصنّع وتورّد خزانات وقود متعددة الأدوار لحساب «إيرباص»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت إي بي آي، الشركة المتخصصة في الهندسة الدقيقة ضمن قطاع الطيران والفضاء في دولة الإمارات، أمس، عن إبرام مشروع جديد مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء، وذلك تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي، لتصنيع خزانات وقود متعددة الأدوار ومتحركة ومخصصة لمقصورة الشحن لمشروع سي-295.

جاء الإعلان على هامش معرض دبي للطيران المقام حتى يوم 17 نوفمبر في دبي وورلد سنترال.

ويتمثل المشروع في قيام شركة إي بي آي بعمليات توريد المواد الخام والتصنيع الآلي، وتشكيل الصفائح المعدنية، ومعالجة الأسطح، وتجميع نحو 150 قطعة معدنية صلبة وناعمة أو أكثر لمشروع سي-295، بالتعاون مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء. ويعتبر المشروع محطة مهمة في مسيرة شركة إي بي آي نحو توسيع مساهمتها ذات القيمة المضافة، حيث أصبحت المورد الوحيد لتلك الخزانات لشركة إيرباص في إطار مشروع سي-295. وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن: «نتشرف بدعم إي بي آي في هذا المشروع الجديد المهم مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء. حيث يشكّل ذلك العقد شهادة على القدرات العالمية لشركة إي بي آي في مجال الهندسة والتصنيع المتطورين. نجدد التزامنا بمساعدة شركاتنا الوطنية على النمو والنجاح، ويعد هذا المشروع خطوة هامه لتمكين قطاع الصناعات الدفاعية وصناعات في دولة الإمارات».

وأضاف، أنه من خلال دعم تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتنافسية، يساعد برنامج التوازن الاقتصادي في خلق فرص العمل وجذب الاستثمار وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والذي يعد ركيزة أساسية لاستراتيجية التنويع الاقتصادي في الدولة.

وقال مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي: «تفخر إي بي آي بالمشاركة في هذا المشروع الجديد، ونعبّر عن امتناننا لثقة شركة إيرباص للدفاع والفضاء في خدماتنا. ومن خلال هذا العقد، ستحصل إي بي آي على عدد من الاعتمادات الجديدة لعمليات التجميع المتخصصة لديها. كما سيضيف البرنامج قدرات جديدة، خصوصاً في مجال التجميعات الكبيرة والمتطورة، مما يعزز قدرتنا على تقديم حلول التصنيع والتجميع المتقدمة لعملائنا».

وقال ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط: «منذ سنوات عديدة، تتصدر دولة الإمارات الدول التي ترتقي بقدراتها التصنيعية ضمن قطاع الطيران. ويشكّل ذلك التقدم جزءاً أساسياً من رؤية الدولة بعيدة المدى لدفع عجلة التنمية المحلية وتوطيد مكانتها على الخريطة الصناعية العالمية. ونحتفي اليوم بإنجاز جديد ضمن شراكتنا الراسخة مع دولة الإمارات. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات شركة إي بي آي وتنافسيتها وخبراتها، مما سيمكّن مهاراتها ومعارفها في مجال التجميع التقني ضمن قطاعي الدفاع والفضاء».