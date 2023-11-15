إيدج تُوقع اتفاقية مع «باركر لورد» لاغتنام الفرص الهندسية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هورايزن، أكبر أكاديمية مستقلة للتدريب على قيادة المروحيات في الشرق الأوسط، أمس عن توقيعها شراكة مع «باركر لورد»، أحد أقسام مجموعة «باركر» المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتصنيع التي تعمل على تطوير المواد اللاصقة والطلاءات وأجهزة إدارة الحركة وتقنيات الاستشعار لقطاعات، مثل الطيران والسيارات والطاقة والنفط والغاز والصناعة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «باركر لورد» بتوفير التدريب لمهندسي هورايزن، بالإضافة إلى السماح لأكاديمية هورايزن بإجراء عَمرة شاملة لمحور الدوار الرئيس لمروحية B407 في مرافق هورايزن. وتمتلك هورايزن حالياً الخبرة الهندسية والأدوات والبنية التحتية اللازمة للقيام بهذه القدرة الذاتية الجديدة. وفي السابق، كان يتم إرسال جميع محاور الدوار الرئيسة إلى الخدمات المعتمدة لمصنّعي القطع الأصلية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. صيانة

وفي حديثه عن التوقيع، قال حارب الظاهري، الرئيس التنفيذي لأكاديمية هورايزن: «إنه لمن دواعي سرورنا أن تبرم هورايزن شراكة مع «باركر لورد»، التي تعمل على تعزيز أهدافنا لبناء الاستقلالية داخل منشآتنا، وتكليف مهندسينا بتنفيذ حلول العَمرة الإضافية ذاتيًا. ومع استمرارنا في توطين خدمات الصيانة، فإننا نسهم بدورنا في الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتزويد مؤسستنا بمجموعة متميزة من المواهب والمهارات الهندسية، وتوسيع إمكانات أكاديمية هورايزون».