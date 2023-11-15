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اقتصاد

صفقة بقيمة 1.1 مليار درهم بين «الدفاع» و«إيدج»

منظومة صواريخ MANSUP-ER المتطورة والمضادة للسفن (من المصدر)
16 نوفمبر 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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وقّعت القوات المسلحة الإماراتية، خطاب نوايا مع مجموعة إيدج، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع الرائدة عالمياً، لشراء منظومة صواريخ MANSUP-ER المتطورة والمضادة للسفن وبعيدة المدى، والنسخة الأقصر مدى من نفس الطراز. وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقية 1.102 مليار درهم إماراتي، وتأتي بعد طلب مهم آخر من البحرية البرازيلية على نفس الأنظمة، وذلك على هامش معرض دبي للطيران 2023.
وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «يتجلّى نجاح «برنامج MANSUP» في الالتزامات التي يقدمها العملاء، بما يشمل القوات المسلحة الإماراتية ونظيرتها البرازيلية. ويدل ذلك على قوة الشراكات الدولية وتبادل الخبرات والتميز التكنولوجي. ومن خلال التعاون المثمر مع «سييات»، وبدعم من البحرية البرازيلية، طوّرنا حلاً يمتلك قدرات متفوّقة أثبتت تنافسيتها عالمياً. كما تعكس السرعة التي انتقلنا خلالها من مرحلة التصميم والاختبار إلى مرحلة التصنيع على نجاح استراتيجية النمو التي تنتهجها مجموعة إيدج، وتُؤكد سعيها الدؤوب إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمنظومة عالمية لقطاع الدفاع».
تجدر الإشارة أنه جرى تطوير «أنظمة MANSUP-ER» بالتعاون مع البحرية البرازيلية وشركة «سييات» البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية والأنظمة عالية التقنية، والتي تمتلك فيها إيدج حصة تبلغ 50%، بهدف تلبية المتطلبات الدفاعية للبحرية الإماراتية، وبرنامج الفرقاطات التابع للبحرية البرازيلية وللتصدير الدولي.
وتجري إيدج حالياً مناقشات متقدمة مع عدد من العملاء المحتملين حول الصاروخ البحري بعيد المدى، والذي يتميز بقدرات تكيفية على ملاصقة سطح البحر، ويبلغ مداه 200 كيلومتر، ومزود بتوجيه يعمل بالقصور الذاتي وبقدرة تتبع تعتمد على الرادار النشط. تخضع حلول MANSUP لاختبارات مكثفة من جانب الأسطول البحري البرازيلي، وسيتم تكييفها للتكامل مع أنظمة جوية وبرية محددة.

القوات المسلحة الإماراتية
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إيدج
مجموعة إيدج
معرض دبي للطيران
معرض دبي الدولي للطيران
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