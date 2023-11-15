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اقتصاد

اتفاقية لتأسيس مشروع لتصنيع طائرة «بلاك سوان» في الإمارات

خلال التوقيع علي الاتفاقية (من المصدر)
16 نوفمبر 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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أعلن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية بدولة الإمارات، وشركة الطيران الرائدة في مجال طائرات الشحن من دون طيار «دروناميكس»، أمس، توقيعهما مذكرة شروط لتأسيس مشروع مشترك لإنتاج طائرة الشحن من دون طيار «بلاك سوان» لتلبية الطلب العالمي ومتطلبات عملاء «دروناميكس» الدوليين والمحليين.
وكان صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية أصبح في أواخر عام 2022 أكبر مستثمر استراتيجي في «دروناميكس» بعدما ضخ استثمارات في الشركة من خلال قسم رأس المال الاستثماري التابع له.
وتأتي مذكرة الشروط لهذا المشروع المشترك، التي جرى توقيعها في معرض دبي للطيران 2023، بناءً على استثمار قسم رأس المال الاستثماري ومذكرة التفاهم الموقعة بين الصندوق و«دروناميكس» الشهر الماضي، خلال حفل إطلاق دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لمجمع صناعة المركبات الذكية في مدينة مصدر.
وقال عبدالله الجعبري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية: «يواصل صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية تنفيذ التزامه بالاستثمار في شراكات مستدامة مالياً، وتسهم في بناء القدرات التصنيعية والتكنولوجية بدولة الإمارات».
ومن جهته، قال سفيلين رانجيلوف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة دروناميكس: «سيسهم هذا المشروع المشترك في تعزيز حضور تكنولوجيا طائرات الشحن من دون طيار التي نقدمها على نطاق واسع. كما إن تعاوننا مع صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، وهو مستثمر استراتيجي رئيس في دروناميكس، سيعزز رؤيتنا بشأن تسليم شحنات التوصيل في نفس اليوم، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات. وكلنا ثقة بأننا سنتمكن معاً من إحداث تغيير جذري في قطاعي الخدمات اللوجستية والشحن الجوي، مع الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في دولة الإمارات والسوق العالمية على نطاق أوسع».
وقال كريستيان زيهي، المدير التنفيذي لإدارة المحافظ ورئيس محفظة الاستثمارات الصناعية في صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية: «تعد هذه الاتفاقية مثالاً على كيفية قيام صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية بدمج مناهجه الاستثمارية المختلفة، لتحقيق رسالته المتمثلة في تحقيق عوائد مالية واستراتيجية بطريقة مثالية، بما يحقق أفضل قيمة للشركات التي يستثمر فيها الصندوق بالتزامن مع تطوير قدرات التكنولوجيا والأعمال في الإمارات. ومن خلال هذا المشروع المشترك، سنقوم بإنشاء مصنع في دولة الإمارات لبدء الإنتاج التسلسلي في عام 2025 بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 طائرة من دون طيار من طراز بلاك سوان سنوياً».

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