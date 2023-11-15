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قائد القوات الجوية يلتقي عدداً من ضيوف معرض دبي للطيران

إبراهيم العلوي خلال استقبال وايزمان سيمو مبامبو (وام)
16 نوفمبر 2023 01:07

دبي (وام)

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استقبل اللواء الركن إبراهيم ناصر العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بوزارة الدفاع، بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023 كلاً على حدة، الفريق الأول تان سريداتو سري محمد اصغر خان بن غوريمان خان قائد القوات الجوية الملكية الماليزية، والفريق طيار محمد كديح، مفتش القوات الملكية الجوية المغربية، والفريق وايزمان سيمو مبامبو رئيس أركان القوات الجوية لجنوب أفريقيا، واللواء ركن طيار حمادي محمد ولد علي مولود قائد الجيش الجوي الموريتاني. وأشاد الضيوف بحسن التنظيم والإعداد لمعرض دبي الدولي للطيران في دورته الحالية مؤكدين المكانة المتميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال تنظيم المعارض الدولية في مختلف تخصصاتها. حضر اللقاءات عدد من كبار ضباط القوات الجوية والدفاع الجوي والوفود المرافقة للضيوف.

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