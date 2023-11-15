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اقتصاد

قائد القوات البرية يستقبل كبار ضيوف معرض دبي للطيران

سعيد الشحي خلال استقبال مارتينا سترونغ (وام)
16 نوفمبر 2023 01:07

دبي (وام)

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استقبل اللواء الركن سعيد راشد علي الشحي قائد القوات البرية بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023 كلاً على حدة، مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، واللواء الركن طيار عیسی بن راشد جبر المهندي، الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعميد الركن فريديرك دوديت، نائب مدير شؤون أفريقيا والشرق الأوسط الفرنسي.
جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الصديقة، ومناقشة الشؤون العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة، وتنمية التعاون في مجال التدريب والتمارين المشتركة في مختلف المجالات العسكرية والعملياتية.

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