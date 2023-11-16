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اقتصاد

أسعار النفط تتراجع وسط ارتفاع المخزونات

موضوعية
16 نوفمبر 2023 08:54

 انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، لتواصل الخسائر التي بدأتها في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن تراجع الطلب على الطاقة من آسيا.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى 80.90 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا إلى 76.35 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.
وارتفعت مخزونات الخام الأميركية 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.
واستقر إنتاج الخام الأميركي عند مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميا.
وفي آسيا، تراجع إنتاج مصافي النفط في الصين في أكتوبر من المستويات المرتفعة التي تم تسجيلها في الشهر السابق.

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المصدر: وكالات
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