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اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتوقعات المركزي الأميركي

الذهب
16 نوفمبر 2023 09:37

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بتوقعات بأن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد وصل إلى نهاية دورته للتشديد النقدي، إلا أن ارتفاع الدولار حدّ من المكاسب. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1961.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0315 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1964.60 دولار.

وواصل الدولار مكاسبه مقابل العملات المنافسة بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.
وعززت مؤشرات على تباطؤ التضخم رهانات المستثمرين على أن المركزي الأمريكي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.36 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 890.95 دولارا، كما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1022.93 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
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