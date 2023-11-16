«إيدج» تُزوّد «بوينغ» بقطع آلية معدنية

دبي (الاتحاد)

أعلنت إي بي آي، الشركة المتخصصة في الهندسة الدقيقة ضمن قطاعات الطيران والنفط والغاز والدفاع في دولة الإمارات، أمس، توقيع عقد لتوريد قطع معدنية صلبة متعددة لطائرات تجارية من طرازات بوينغ 777,777 إكس، و787.

جاء ذلك الإعلان على هامش معرض دبي للطيران، المستمر حتى يوم 17 نوفمبر في مركز دبي العالمي.وبحسب نطاق العمل، ستنفذ إي بي آي عمليات شراء المواد الخام وقطع غيار الآلات ومعالجة الأسطح. وستوفر إي بي آي مجموعتها الكاملة من الخدمات الداخلية، مستفيدةً من خبرتها الرائدة في القطاع ومرافقها الصناعية المتقدمة.

تجدر الإشارة أن إي بي آي تُقدم خدماتها إلى بوينغ منذ عام 2020، كما ستزودها بقطع لطائرات بوينغ 777 وبوينغ 7 7 7 إكس وذلك لأول مرة. وينطلق العقد من الشراكة التاريخية بين إي بي آي وبوينغ، حيث دعم مجلس توازن إبرامها.

وقال مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي: «تتطلّع إي بي آي إلى تعزيز شراكتنا مع بوينغ من خلال تقديم قطع معدنية مصنعة عالية الجودة. وبعد توقيع هذا العقد ثم تسليم القطع الملحقة المصنوعة من التيتانيوم، والتي تعد ضرورية للطيران، ستحصل إي بي آي على شهادات إضافية للعمليات التي تستخدم سبائك التيتانيوم. وباعتبارنا شركة رائدة إقليمياً في مجال الآلات الدقيقة، نفخر بمواصلة الارتقاء بتصنيع هياكل الطائرات المحلية وتعزيز القدرات التصنيعية.»

وقال كولجيت غاتا-أورا، رئيس شركة بوينغ في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «يشكّل إنتاج أهم مواد الطيران خطوة نوعية نحو بناء قطاع طيران محلي قوي. كما سيوطّد تمديد شراكتنا مع إي بي آي قاعدة توريد بوينغ، ويزيد من خياراتنا لتأمين المواد من دولة الإمارات العربية المتحدة. وسنتعاون معاً على دفع عجلة تطوير تصنيع هياكل الطائرات محلياً، وتوليد فرص عمل جديدة، إلى جانب تحفيز الابتكار».