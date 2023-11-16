«هانيويل» توقع اتفاقية مع طيران الإمارات

دبي (الاتحاد)

اتفقت هانيويل مع طيران الإمارات على تزويد أسطولها من طائرات إيرباص A380 البالغ عددها 166 طائرة بعجلات ومكابح كربونية، في إطار سعي الثانية للاستفادة من التصاميم المتقدمة من هانيويل، بما يسهم في تقليل الوزن وخفض تكاليف الصيانة وإطالة العمر الإجمالي للمكابح.

وتشهد الاتفاقية، التي تمتد لعشرة أعوام، صيانة العجلات والمكابح في منشآت الصيانة التابعة لشركة طيران الإمارات، مما يضمن استمرار خدمات دعم الصيانة في دبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد محيسن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط سوقاً مهمة بالنسبة لشركة هانيويل، ونؤكد التزامنا الراسخ بتزويد عملائنا في المنطقة بحلول موثوقة تتسم بأعلى معايير السلامة والكفاءة».

ومن جانبه، قال رايان ليز، رئيس خدمات ما بعد البيع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى شركة هانيويل إيروسبيس: «تعكس الاتفاقية مع طيران الإمارات التزامنا بتقديم دعم شامل لتجهيزات هانيويل المثبّتة على متن طائراتها. وتسهم مكونات المكابح المصنوعة من التيتانيوم مع تقنية الحماية من الأكسدة، والمسجلة ببراءة اختراع، في تعزيز أداء أنظمة العجلات والمكابح لطائرات A380، إلى جانب تقليل الوزن وخفض تكاليف الصيانة وإطالة العمر الإجمالي للمكابح».

وتعتمد هانيويل تقنيات متقدمة للتصميم الصناعي تشمل التحليل الهيكلي والحراري والديناميكي، مما يتيح لها تطوير أنظمة عجلات ومكابح تقلل وزن الطائرة وتطيل العمر الافتراضي للمكابح دون التأثير على معايير السلامة العالية المعهودة لديها. كما توفر الشركة شبكة عالمية من مراكز الصيانة والعمرة لضمان أعلى درجات الأمان والفعالية في الرحلات الجوية.