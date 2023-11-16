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اقتصاد

«إيدج» تُزوّد طائرات بوينغ بقطع مصنّعة آلياً

«إيدج» تُزوّد طائرات بوينغ بقطع مصنّعة آلياً
16 نوفمبر 2023 15:44

أبوظبي (الاتحاد)
بدأت شركة إي بي آي، التابعة لمجموعة إيدج، تجهيزات من التيتانيوم للذيل العمودي في طائرات من طراز بوينغ 787 لصالح شركة ستراتا للتصنيع، منشأة التصنيع المتقدمة المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار. 

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وستتيح الحزمة المقدمة من ستراتا تصنيع تلك القطع داخل دولة الإمارات، إلى جانب تصدير تركيبات الذيل العمودي مباشرة إلى شركة بوينغ.وتتطلّب القطع المصنعة آلياً من التيتانيوم أحدث ما توصّلت إليه تكنولوجيا التصنيع الآلي المتقدم والخبرات الفنية ومهارات التصنيع العالية، لا سيما معرفة الخبراء الواسعة في التصنيع الفعال، إلى جانب منح التعاون شركة «EPI إي بي آي» موافقتين إضافيتين ترتبطان بتحسين الأسطح لتنظيف التيتانيوم وطلائه.
من جهته، قال مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي: «تتشرف «إي بي آي»، بصفتها شركة رائدة إقليمياً في الحلول الهندسية الدقيقة، وتمتلك خبرات واسعة في هذا المجال، بالحصول على حزمة التصنيع تلك، وتطوير قدرات التصدير من دولة الإمارات وزيادة معدلاتها، إلى جانب تعزيز كفاءات التصنيع المحلية. كما نتطلّع إلى توطيد علاقتنا الممتدة مع ستراتا، الشركة الوطنية الرائدة والمتميزة في مجال توريد الأنظمة الفرعية للطائرات. ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة تعاوننا على دعم قطاع الطيران الوطني، حيث تُشكّل الشراكة شهادة على التزام شركة «إي بي آي» بالتميز والابتكار في مجال قطع ولوازم الطيران المصنعة محلياً.»

إيدج
شركة إيدج
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