«ستراتا» توسع شراكتها مع «بيلاتوس» السويسرية

دبي (الاتحاد)

كشفت «ستراتا»، والشركة السويسرية «بيلاتوس المحدودة للطائرات»، عن وصول المناقشات الجارية بينهما حالياً حول توسيع مشاريع تعاونهم الحالية على طائرة (بي سي 24) لتشمل طائرة بيلاتوس (بي سي 12 تيربو بروب) لمراحل متقدمة.

ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون المتواصل بين «ستراتا» و«بيلاتوس» والذي انطلق عام 2018، في إنتاج الأجزاء المركبة لطائرة (بي سي 24)، المعروفة كأول طائرة نفاثة متعددة الاستخدام، حيث أدى هذا التعاون لتصنيع أكثر من 10 آلاف قطعة من المكونات في دولة الإمارات، وتركيبها على طائرات بيلاتوس التي تحلق في جميع أنحاء العالم.

وتؤكد هذه الخطوة – والتي تأتي في إطار برنامج التوازن الاقتصادي والهادف لتوفير فوائد اقتصادية واستراتيجية لدولة الإمارات – على إمكانيات التعاون الصناعي بين قطاع الصناعات الدفاعية والجوية وصناعات الطيران في دولة الإمارات والشركات العالمية المرموقة، ومن ضمنها شركة بيلاتوس.

وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجلس التوازن: «تعكس هذه الخطوة مدى النجاح الذي حققته هذه الشراكة والإمكانيات الهائلة المتوفرة لتوسعها لمزيد من التعاون والنجاح.»

وأكد سعادته على التزام مجلس التوازن بالعمل على تعزيز جوانب الابتكار والشراكات الاستراتيجية، ونقل التكنولوجيا والمعارف الصناعية، من أجل تعزيز تنافسية المؤسسات والشركات الصناعية الوطنية وتمكينها من الانخراط في سلسلة الإنتاج العالمية، وترسيخ ريادة الدولة وتصدرها للمؤشرات الصناعية والاقتصادية العالمية.

وتعكف ستراتا وبيلاتوس حالياً، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، على وضع اللمسات النهائية لعملية التوسع في الإنتاج، وذلك بعد حصولهما على الموافقة المبدئية لمجلس التوازن.

من جانبه، قال إسماعيل علي عبدالله، العضو المنتدب لشركة «ستراتا للتصنيع»: «نؤكد استعدادنا لبدء عمليات الإنتاج لمكونات طائرة (بي سي 12)، مما يعكس التزامنا الثابت في تقديم هياكل طائرات عالية الجودة وذات تقنية متطورة». مضيفاً: «تأسست شراكتنا مع «بيلاتوس» على مبادئ الثقة المتبادلة والالتزام المشترك نحو التميز، وهو الأمر الذي يعد مصدر فخر لنا بأن نكون شركة إماراتية مساهمة في تصنيع هذا النوع من الطائرات التي تشتهر بكفاءتها عالمياً.

وأوضح بأن عملية التصنيع الخاصة بشركة «ستراتا» تعتمد على أحدث التقنيات، بما في ذلك تقنيات الضغط الساخن والمعالجة الحرارية (أوتوكلاف)، مما يضمن تلبية المنتجات النهائية لأعلى معايير الجودة والالتزام بأنظمة السلامة الصارمة. ويتم خلال التصنيع استخدام مواد متقدمة مثل ألياف الكربون، والتي تتميز بخصائصها خفيفة الوزن وعالية القوة، والتي تؤدي دوراً أساسياً في تعزيز أداء وكفاءة طائرات «بيلاتوس».

وصرح رومان ايمينغير، نائب الرئيس للتصنيع في شركة «بيلاتوس» قائلاً: «يعتبر التعاون مع شركة «ستراتا» قراراً استراتيجياً بالنسبة لشركة «بيلاتوس»، لقد شهدنا قدرات لا مثيل لها والتزام بالابتكار في صناعة الطيران. ونؤكد أن مع التخطيط لتوسيع تعاوننا مع شركة «ستراتا» إلى طائرة (بي سي 12)، فإننا ملتزمون بتعزيز علاقتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعود إلى أكثر من ثلاثين عاماً، من خلال دعم القوات الجوية الإماراتية بطائرات التدريب (بي سي 21)، و(بي سي 7)، وإنشاء مراكز تميز في مجال الطيران مع أبرز المتخصصين الرئيسيين مثل شركة «ستراتا».»