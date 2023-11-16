1.8 مليار درهم إيرادات «تبريد» خلال 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

حافظت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على نتائجها الإيجابية مسجلة إيرادات قوية بواقع 1.8 مليار درهم، في زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي قياساً بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي عند 1.7 مليار درهم، وذلك بفضل النمو المطرد الذي حققته في حجم الاستهلاك والذي بلغ 9% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة الطلب من العملاء الحاليين والتوصيلات الجديدة.

وأضافت الشركة أيضاً طاقة تشغيلية بمقدار 41.319 طن تبريد إلى محفظتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك بتشغيل محطة سي وورلد أبوظبي الجديدة في دولة الإمارات بالإضافة إلى محطتين في المملكة العربية السعودية، واستكمال الاستحواذ على محطة تاتا رياليتي الهندية، ما أدى إلى زيادة إجمالي محطات تبريد ليصبح 89 محطة، وزيادة إجمالي قدرة التبريد المتصلة بشبكتها بأكثر من 1.3 مليون طن تبريد.

وارتفع إجمالي أرباح الشركة بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة محققة 804 ملايين درهم مقابل 781 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2022، كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 914 مليون درهم مقابل 912 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2022 وبهامش مرتفع بلغ 50%.

وسجلت تبريد أرباحاً صافية قبل الضريبة عائدة إلى الشركة الأم بقيمة 605 ملايين درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بـ 400 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022.وبلغ صافي الربح بعد تعديل البنود غير المتكررة (بما فيها الإقرار بالالتزامات الضريبية المؤجلة غير النقدية في الفترة الحالية بقيمة 359 مليون درهم إماراتي) قيمة 442 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بما يعكس زيادة بنسبة 14% مقارنة بـ 388 مليون درهم بالفترة ذاتها من عام 2022.

وسجلت تبريد أرباحاً صافية دفترية قدرها 285 مليون درهم في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

وحققت تبريد رقماً قياسياً بلغ 19.2 مليون ساعة عمل دون تسجيل أي حوادث هدر للوقت، حيث كان آخرها في يوليو 2015.

وقال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة تبريد: تواصل الشركة تحقيق مستويات نمو قوية خلال هذه الفترة بفضل ازدياد قاعدة العملاء وتوسيع عملياتنا في السوق، وتواصل تبريد الاستفادة من حضورها الإقليمي لتعزيز نموها بشكل متسارع واستراتيجي في مختلف أسواقها الرئيسية، سواءً محلياً في دولة الإمارات أو إقليمياً على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما يرسخ مكانتنا كشريك مفضل لحلول تبريد المناطق."