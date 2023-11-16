6 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

دعمت تعاملات شراء المستثمرين الأجانب أداء أسواق الأسهم المحلية أمس لتغلق مؤشراتها في المنطقة الخضراء بنسبة 0.43% لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية و0.6% لمؤشر سوق دبي المالي.

وجاء ارتفاع المؤشرات في ظل مكاسب للقيمة السوقية قاربت 6 مليارات درهم متضمنة ارتفاع القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 2.7 مليار درهم إلى 2.880 تريليون درهم، في حين بلغت مكاسب القيمة السوقية لأسهم دبي 3.2 مليار درهم عند مستوى 671.926 مليار درهم، ولتبلغ القيمة السوقية للأسهم المحلية 3.55 تريليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات الأجانب صافي (شراء) بقيمة إجمالية 50.7 مليون درهم متضمنة 13.9 مليون درهم في سوق العاصمة و36.86 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي المالي.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، واصل مؤشر السوق، الارتفاع أمس، بنسبة 0.43% عند مستوى 9607 نقطة رابحاً 41.3 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.023 مليار درهم، شملت ما يزيد على 174 مليون سهم عبر 12772 صفقة. وارتفعت أسهم 24 شركة من أصل 73 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 34 شركة، وبقيت أسهم 15 شركة على ثبات. وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 236 مليون درهم.

وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 26.1 مليون سهم.

وسجلت أسعار الأسهم النشطة ارتفاعات نسبية أمس ومنها «الجرافات البحرية الوطنية» بنسبة 2.3% إلى 24.66 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 323 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 309.16 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 13.9 مليون درهم كمحصلة «شراء».



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع بمقدار 23.75 نقطة وبنسبة 0.6% ليصل إلى 3984.52 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 18 شركة، مقابل انخفاض أسهم 12 شركة وثبات أسهم 7 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات، أمس نحو 328.56 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 118 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6774 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 95.52 مليون درهم. فيما جاء «مصرف عجمان» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 24.19 مليون سهم.

ومال أداء الأسهم النشطة للارتفاع ومنها «الاتحاد العقارية» بنسبة 2.18% ليغلق عند سعر 0.328 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 185.66 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 148.79 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 36.86 مليون درهم كمحصلة «شراء».



شراء مؤسسي

وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي عن تعاملات البيع، حيث بلغت 876.5 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 858.2 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 18.29 مليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 16.85 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 214 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 230.87 مليون درهم.