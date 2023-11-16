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اقتصاد

حميد بن عمار يشهد إطلاق الأكاديمية الرقمية في عجمان

حميد بن عمار خلال إطلاق الأكاديمية الرقمية في عجمان (وام)
17 نوفمبر 2023 01:34

عجمان (وام)

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شهد الشيخ حميد بن عمار النعيمي، حفل إطلاق الأكاديمية الرقمية في عجمان، الذي أقيم في فندق عجمان سراي، بالتعاون بين دائرة عجمان الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بحضور الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، ومحمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية في إمارة عجمان.
وقالت الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية: نسعد في دائرة عجمان الرقمية أن نكون أحد شركاء الأكاديمية الرقمية، المبادرة الوطنية التي تساهم في ترسيخ ممكنات التحول الرقمي كثقافة عمل شاملة في أوساط موظفي الحكومة على اختلاف مواقعهم وأدوارهم.
وأكدت أن إطلاق الأكاديمية الرقمية في إمارة عجمان يمثل نقلة مهمة في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، والتي جاءت ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بتوفير خدمات حكومية رقمية استباقية، ترسخ مسيرة التنمية التي تشهدها إمارة عجمان في جميع المجالات.
وفي سياق مشاركته في إطلاق النسخة الجديدة من الأكاديمية الرقمية، قال محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: يسعدنا التعاون مع دائرة عجمان الرقمية في مشروع الأكاديمية الرقمية، التي تواكب، بحلّتها الجديدة وبفكرها الجديد، المستجدات العصرية في مجال تطوير المهارات.

حميد بن عمار
الإمارات
عجمان
حميد بن عمار النعيمي
دائرة عجمان الرقمية
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