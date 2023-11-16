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اقتصاد

«أبوظبي للصادرات».. استدامة النمو الاقتصادي

خلال تكريم مكتب أبوظبي للصادرات (من المصدر)
17 نوفمبر 2023 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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كرّمت غرفة أبوظبي، أمس، مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) خلال «ملتقى تكريم الشركاء الاستراتيجيين»، وذلك تقديراً لجهوده الريادية ودوره الفاعل في دعم الشركات الإماراتية وتمكينها من توسيع نطاق أعمالها لوصول صادراتها إلى الأسواق العالمية. وجاء التكريم الذي حضره السيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، ونظمته غرفة أبوظبي تثميناً لدور الجهات الحكومية في تحقيق الأهداف الوطنية الداعمة لتنمية الصادرات الإماراتية، والتي أسهمت في استدامة نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، لمكتب أبوظبي للصادرات: نثمن تكريم غرفة أبوظبي لأدكس، الذي جاء بفضل العلاقة المتميزة وتكامل الجهود الاستراتيجية بين الجهتين، مما أسهم في تنمية الصادرات الإماراتية ونمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن مكتب أبوظبي للصادرات سيعمل على توفير الدعم لتحقيق مستهدفات وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، والتي تركز على مواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي وتنمية التجارة الخارجية وبناء اقتصاد أسرع نمواً في العالم.

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