«غرفة أبوظبي» تكرم شركاءها الاستراتيجيين

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حفل تكريم لشركائها الاستراتيجيين، لقاء جهودهم الحثيثة ودعمهم المتواصل الذي ينسجم مع استراتيجية الغرفة ومستهدفاتها، الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الأعمال في إمارة أبوظبي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشهد حفل التكريم، الذي أقيم في فندق أنانتارا أبوظبي تحت عنوان «شكراً شركاءنا»، حضور الدكتور علي بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وأحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، وأسماء الفهيم رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي.

كما شهد الحفل حضور عدد من كبار المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين للغرفة، وممثلي المؤسسات والجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص.

وسلّم كل من الدكتور علي بن حرمل الظاهري وأحمد خليفة القبيسي شركاء الغرفة دروعاً تكريميه، مشيدين بجهودهم التي ساهمت في تحقيق أهداف الغرفة الاستراتيجية وتعزيز مكانتها الرائدة كصوت للقطاع الخاص، ومنصة محورية لدعم نموه ورعاية مصالحه وتمكينه من الوصول إلى أقصى إمكاناته.

وأشار أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي خلال كلمته الرئيسية، إلى أن ملتقى تكريم الشركاء الاستراتيجيين يشكل فرصة لتعزيز الشراكات ومنصةً لتبادل الرؤى وتثمين الجهود والتعاون المشترك والعمل المتكامل، لإنجاح المبادرات والمشاريع والارتقاء بمنظومة الأعمال في إمارة أبوظبي.

وقال القبيسي: الإنجازات التي حققتها غرفة أبوظبي على مدى 53 عاماً لم تكن لتتحقق دون التعاون المثمر مع الشركاء من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، كما أود التأكيد على أن خططنا وتطلعاتنا المستقبلية لن تكتمل دون تضافر جهودنا الحثيثة وتعزيز وتفعيل تعاوننا بشكل مستمر.

وفي ختام كلمته، وجه القبيسي جزيل الشكر والتقدير للشركاء الاستراتيجيين لدعمهم المستمر وجهودهم المثمرة الهادفة إلى دعم بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، مؤكداً التزام الغرفة الراسخ بالعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة الرامية لبناء اقتصاد تنافسي مستدام.



بيئة الأعمال

وتثمن غرفة أبوظبي التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الذين يعد دورهم عاملاً مؤثراً في تعزيز مكانة غرفة أبوظبي ودعم استراتيجيتها، بما يسهم في ترسيخ بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي كأحد أبرز الوجهات الاقتصادية المفضلة على مستوى المنطقة، وتضم قائمة شركاء الغرفة العديد من الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على المستويات الإقليمية والعالمية، حيث يبلغ العدد الإجمالي لشركاء غرفة أبوظبي 246 شريكاً، منهم 115 شريكاً على المستوى المحلي، و131 شريكاً دولياً.



سيدات الأعمال

وشهد الحفل تكريم عدد من الشركاء الاستراتيجيين لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، والذين كان لهم دور فاعل في دعم أهداف واستراتيجيات المجلس لتمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال، ورفع مستوى وعيها لخوض غمار عالم المال والأعمال، وترسيخ مفهوم ثقافة ريادة الأعمال وبالتالي تعزيز فرص نمو المرأة في سوق العمل، الأمر الذي يمكنها من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي.