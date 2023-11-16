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اقتصاد

لطيفة بنت محمد تفتتح أسبوع دبي للساعات

لطيفة بنت محمد خلال افتتاح المعرض (وام)
17 نوفمبر 2023 01:35

دبي (الاتحاد)

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افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، أمس، فعاليات النسخة السادسة من أسبوع دبي للساعات، والذي تستمر فعالياته حتى 20 نوفمبر الجاري، في مركز دبي المالي العالمي بمشاركة أكثر من 60 علامة تجارية رائدة في مجال صناعة الساعات العالمية، وهي أعلى نسبة مشاركة في المعرض منذ انطلاقه، حيث يوفر الحدث للعارضين والزوار وهواة جمع الساعات تجربة استثنائية للتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال هذه الصناعة الحيوية.
وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن الحدث يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً ثقافياً إبداعياً عالمياً، وشريكاً أساسياً في تطوير الصناعات الحيوية ووجهة نموذجية لاستقطاب العقول والمواهب، لافتة سموها إلى أن أسبوع دبي للساعات الذي يجمع أهم صُنَّاع الساعات وهواة اقتنائها وأبرز العلامات التجارية العالمية، يعكس دور دبي في توفير فرص فعالة تعزّز من تبادل الخبرات المحلية والعالمية في المجالات الإبداعية المتنوعة.
وقالت سموها: الحدث يعزز مساعي دبي المتواصلة لتوفير منصات إبداعية تسهم في تبادل الخبرات المحلية والعالمية في مجالات الفنون والتصميم، ويؤكد أهمية الصناعات الإبداعية ودورها في دفع عجلة الابتكار، حيث يمثل المعرض منصة تعليمية وثقافية لإحدى أهم الصناعات الإبداعية العريقة.
وأشارت سموها إلى أهمية الشراكات التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص والتي تعد أبرز المقومات الأساسية لنجاح أي مجتمع يسعى إلى التميز وتحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات، مؤكدةً سموها أن هذه الشراكات تمثل إحدى الركائز التي ساهمت في إحداث نهضة دبي الاقتصادية، لافتةً إلى أن الشراكة التي تجمع «دبي للثقافة» بأسبوع دبي للساعات تعكس التزام الهيئة بتعزيز وتطوير الصناعات الإبداعية بجميع أشكالها.

لطيفة بنت محمد
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لطيفة بنت محمد بن راشد
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