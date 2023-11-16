النسخة الثالثة لقمة «إنفستوبيا» تنطلق بأبوظبي فبراير 2024

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا للاستثمار، عن تفاصيل إطلاق النسخة الثالثة من قمة «إنفستوبيا» والتي ستعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 28 حتى 29 فبراير عام 2024، تحت عنوان «الحدود الاقتصادية الناشئة.. الاستثمار في قطاعات سريعة النمو في الاقتصاد الجديد»، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه أمس، بحضور شركاء إنفستوبيا، وأكثر من 75 مسؤولاً ومديراً تنفيذياً ومستثمراً بالقطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وشهد المؤتمر توقيع 8 مذكرات تفاهم بين «إنفستوبيا» وأبرز شركائها للنسخة الثالثة وفي مقدمتهم الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة (GCAA)، والمنتدى العالمي البارز لريادة الأعمال والاستثمار «سولت» SALT، وEFG Consulting، وبنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered، واتحاد الصناعات الهندية CII، وسيتي بنك، وذلك بهدف التعاون في تنظيم النسخة الثالثة لقمة الإمارات للاستثمار «إنفستوبيا 2024».



نموذج اقتصادي

وقال ابن طوق: مثلت قمة «إنفستوبيا» أحد أهم مشاريع دولة الإمارات للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد، وتحفيز الاستثمار في قطاعات اقتصاد المستقبل، حيث نجحت القمة في تقديم نموذج فريد ومبتكر للفعاليات الاستثمارية العالمية، وبناء الشراكات مع المؤسسات والشركات العالمية، وستواصل «إنفستوبيا» من خلال حواراتها وفعاليتها العالمية المتميزة القادمة دورها الحيوي كلاعب مؤثر على الساحة الاستثمارية الإقليمية والدولية، وتوليد الفرص في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز الربط بين مجتمعات الأعمال العالمية ودولة الإمارات باعتبارها أحد المراكز الاستثمارية والتجارية الأسرع نمواً للعديد من الأسواق في العالم.

وخلال استعراض معالي ابن طوق النسخة الجديدة لـ«إنفستوبيا 2024»، أوضح أنها تركز على 3 محاور رئيسية وهي، «حوارات إنفستوبيا العالمية» و«مجتمعات إنفستوبيا الاستثمارية» و«إنفستوبيا ماركت بليس»، حيث يتضمن المحور الأول تنظيم الجلسات الحوارية والفعاليات، بمشاركة قادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، للنقاش والتباحث حول الموضوعات الرئيسية التي تشكل النظام البيئي العالمي للاستثمار.



شراكات عالمية

واستعرض معاليه، خلال المؤتمر الصحفي، أبرز المنجزات والنتائج التي حققتها «إنفستوبيا»، وذلك منذ انطلاقها في عام 2021، ومنها إقامة 8 جولات من الحوارات والنقاشات العالمية في أسواق استراتيجية بارزة شملت نيويورك وجنيف ونيودلهي ومومباي والقاهرة والرباط وهافانا وميلانو، وتوقيع 10 شراكات مع مؤسسات وشركات عالمية.