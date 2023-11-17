23 مليار درهم إجمالي صفقات وزارة الدفاع خلال «دبي للطيران 2023»

دبي (الاتحاد)

بلغ عدد الصفقات المُبرمة لمصلحة وزارة الدفاع 10 صفقات، بقيمة مليار و415 مليون درهم مع شركات محلية ودولية، حسب مجلس التوازن (الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي)، ليرتفع إجمالي الصفقات المُبرمة خلال خمسة أيام من معرض «دبي للطيران» 54 صفقة، بقيمة إجمالية 23.6 مليار درهم. وبلغت صفقات اليوم الأول من المعرض 4.7 مليار درهم، وصفقات اليوم الثاني 6.9 مليار درهم، وصفقات اليوم الثالث 5.184 مليارات درهم، في حين بلغت صفقات اليوم الرابع 4 مليارات، 87 مليون درهم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور زايد سعيد المريخي المتحدث الرسمي باسم مجلس التوازن، لمعرض دبي للطيران 2023، ومنى أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي، في مجلس التوازن. وذكر زايد سعيد المريخي، أن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الخامس من معرض دبي للطيران في دورته الثامنة عشرة، والذي بلغ 4 صفقات بقيمة 392 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة «لهب» التابعة لمجموعة «إيدج»، لشراء أجسام قنابل بقيمة 178 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «أداسي» التابعة لمجموعة «إيدج»، لتطوير منظومة السبر بقيمة 82 مليون درهم. كما تضمنت الصفقات التعاقد مع شركة «جال»، لتقديم خدمات صيانة طائرات كبار الشخصيات بقيمة 93.9 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «الياه سات»، لتقديم خدمات الدعم الفني لأنظمة الاتصال الفضائية بقيمة 38 مليون درهم. وأعلن المريخي، عن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الخامس من معرض دبي للطيران 2023، التي بلغت 6 صفقات بقيمة مليار و23 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع الشركة السويدية «ساب»، لشراء رادارات الكشف لأنظمة الاتصال بقيمة 145 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الفرنسية «تاليس»، لشراء رادارات الكشف بقيمة 262 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الإيطالية» إلترونيكا «لتقديم الدعم الفني وتوفير قطع غيار أجهزة الاتصال بقيمة 240 درهم. كما عقدت الشركة الإيطالية» ليوناردو «صفقتين، حيث هدفت الأولى إلى شراء مروحيات نقل كبار شخصيات بقيمة 259.5 مليون درهم، والثانية إلى تقديم دعم فني للرادارات بقيمة 70 مليون درهم. كما شملت الصفقات الدولية، التعاقد مع الشركة الأميركية«إلـ3 هاريس» لشراء محطات المايكروويف بقيمة 46.7 مليون درهم. وقال المريخي، بمناسبة اختتام الدورة الـ 18 لمعرض دبي للطيران 2023» نعتز في مجلس التوازن بالثقة التي أولتها لنا قيادتنا الرشيدة بإدارة كافة الجوانب الفنية والتعاقدية والقانونية والمالية لمشتريات وبرامج وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي والأجهزة الأمنية. وأضاف: ننتهز هذه الفرصة للإشادة بالنجاح الكبير الذي حققته دورة هذا العام من معرض دبي للطيران، معرباً عن الثقة بأن الدورات القادمة ستشهد مزيداً من التطور والنمو في الجوانب كافة بفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، وفي ظل مسيرة التنمية الشاملة نحو مستقبل مزدهر.

