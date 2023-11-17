بدء تداول «إنفستكورب كابيتال» في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ التداول على أسهم شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس بعد قبول إدراج الشركة المتخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة.

وقد طرحت انفستكورب كابيتال ما يعادل 32.85% من إجمالي رأس المال وجمعت عائدات إجمالية بلغت 1.66 مليار درهم (أي ما يعادل 451 مليون دولار). وجاء سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام عند 2.30 درهم للسهم الواحد، مما استقطب طلب المستثمرين المؤسساتيين الدوليين والمحليين. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 5.04 مليار درهم (ما يعادل حوالي1.37 مليار دولار) عند الإدراج.

وتستهدف الشركة توزيع أرباح عن الأسهم تبلغ حوالي 422 مليون درهم عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2024، أي ما يعادل نسبة 8.4% على أساس مطلق وتناسبي وبنسبة 13.5% سنويًا لمستثمري الطرح العام.

وفي كلمته خلال حفل قرع جرس افتتاح التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكد محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة إنفستكورب، الشركة العالمية لخدمات إدارة الأصول وتمويل رأس المال، أن أحد أهم أولويات المرحلة الحالية هي حماية مصالح جميع المساهمين، وتوجيه «إنفستكورب كابيتال» أثناء سعيها نحو النمو، وتحقيق عوائد تحقق القيمة لجميع المساهمين.

وتعليقًا على الإدراج، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية:«نرحب في سوق أبوظبي للأوراق المالية بشركة إنفستكورب كابيتال التي تتمتع بمكانة قوية في قطاع الاستثمارات البديلة عالمياً، مؤكداً أن هذا الإدراج هو دليل راسخ على الثقة التي وضعتها الشركات العالمية في أسواق المال في دولة الإمارات، واقتصاد الدولة المستقر ومنظومة مستثمرين متنوعة.

وذكر تيموثي مطر، الرئيس التنفيذي لدى «إنفستكورب كابيتال» إن إدراج الشركة لأول مرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يمثل استكمالًا ناجحًا للطرح العام الأولي الأول من نوعه في المنطقة حيث إن الطلب الذي لاقته الشركة من مجموعة واسعة من المستثمرين دليل راسخ على ثقة المساهمين الجدد في استراتيجية وإمكانات النمو، معلناً عزم الشركة المضي قدمًا في بناء إنجازات تضاف إلى السجل القوي لإنفستكورب وتزويد جميع المساهمين بفرص استثمارية لا مثيل لها وعوائد متسقة.