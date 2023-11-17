السبت 18 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بدء تداول «إنفستكورب كابيتال» في سوق أبوظبي للأوراق المالية

بدء تداول «إنفستكورب كابيتال» في سوق أبوظبي للأوراق المالية
18 نوفمبر 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تينا» و«مكفول» تتألقان في «مضمار العين»
مكتب أبوظبي للاستثمار يوقع اتفاقيتين لتعزيز مجمع «SAVI»

بدأ التداول على أسهم شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس بعد قبول إدراج الشركة المتخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة.
وقد طرحت انفستكورب كابيتال ما يعادل 32.85% من إجمالي رأس المال وجمعت عائدات إجمالية بلغت 1.66 مليار درهم (أي ما يعادل 451 مليون دولار). وجاء سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام عند 2.30 درهم للسهم الواحد، مما استقطب طلب المستثمرين المؤسساتيين الدوليين والمحليين. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 5.04 مليار درهم (ما يعادل حوالي1.37 مليار دولار) عند الإدراج.
وتستهدف الشركة توزيع أرباح عن الأسهم تبلغ حوالي 422 مليون درهم عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2024، أي ما يعادل نسبة 8.4% على أساس مطلق وتناسبي وبنسبة 13.5% سنويًا لمستثمري الطرح العام.
وفي كلمته خلال حفل قرع جرس افتتاح التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكد محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة إنفستكورب، الشركة العالمية لخدمات إدارة الأصول وتمويل رأس المال، أن أحد أهم أولويات المرحلة الحالية هي حماية مصالح جميع المساهمين، وتوجيه «إنفستكورب كابيتال» أثناء سعيها نحو النمو، وتحقيق عوائد تحقق القيمة لجميع المساهمين. 
وتعليقًا على الإدراج، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية:«نرحب في سوق أبوظبي للأوراق المالية بشركة إنفستكورب كابيتال التي تتمتع بمكانة قوية في قطاع الاستثمارات البديلة عالمياً، مؤكداً أن هذا الإدراج هو دليل راسخ على الثقة التي وضعتها الشركات العالمية في أسواق المال في دولة الإمارات، واقتصاد الدولة المستقر ومنظومة مستثمرين متنوعة.
وذكر تيموثي مطر، الرئيس التنفيذي لدى «إنفستكورب كابيتال» إن إدراج الشركة لأول مرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يمثل استكمالًا ناجحًا للطرح العام الأولي الأول من نوعه في المنطقة حيث إن الطلب الذي لاقته الشركة من مجموعة واسعة من المستثمرين دليل راسخ على ثقة المساهمين الجدد في استراتيجية وإمكانات النمو، معلناً عزم الشركة المضي قدمًا في بناء إنجازات تضاف إلى السجل القوي لإنفستكورب وتزويد جميع المساهمين بفرص استثمارية لا مثيل لها وعوائد متسقة.

إنفستكورب
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي
آخر الأخبار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
علوم الدار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
اليوم 16:27
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
الرياضة
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
اليوم 16:00
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
الرياضة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
اليوم 15:03
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
الرياضة
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
اليوم 14:59
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
الرياضة
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©