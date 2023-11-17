«سيدات أعمال أبوظبي»: بيئة العمل في الإمارات محفزة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أسماء الفهيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أن بيئة العمل في دولة الإمارات محفزة للسيدات حيث تُقدر الدولة مساهمات المرأة الإيجابية والفاعلة، وتدرك منذ زمن بعيد دورها البارز في المجتمع الإماراتي. وقالت خلال كلمتها الرئيسية في اختتام مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، النسخة الأولى من منتدى «سيدات أعمال الإمارات» أن هذا النهج يتجسد من خلال المبادرات الحكومية الرائدة والرامية إلى تمكين المرأة في قطاع الأعمال والمجتمع، بما في ذلك تعزيز الأطر القانونية الداعمة للمرأة، مؤكدة أن ذلك الأمر أتاح الكثير من الفرص الاستثنائية، وأدى إلى نمو حاضنات الأعمال، ، فضلاً عن منحها الفرصة لدخول مجتمع الأعمال بثقة وعزيمة وإصرار.

ومن جهتها قالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة إن تنظيم المنتدى ينطوي على رفع المعايير التنظيمية والتنسيقية لمجالس سيدات الأعمال الإماراتيات بكل ما يعنيه ذلك من دعم وتشجيع وتمكين لكل سيدة تعمل في مجال ريادة الأعمال أو تطمح إلى دخول المجال، منوهة بأن هذا المنتدى يعد دليلاً راسخاً على تطور مستوى الأعمال التجارية التي تديرها النساء، ويتجاوز ذلك دورها السابق بمراحل والذي كان مقصوراً على مساهمتها في القطاع الاقتصادي. وساهم المنتدى الذي عقد في مبنى غرفة أبوظبي مؤخراً، في تعزيز جهود مجلس سيدات أعمال أبوظبي لتصل إلى مجتمع سيدات الأعمال في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وذلك انسجاماً مع رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي «أم الإمارات» لدعم وتمكين السيدات في مجتمع الأعمال.



مشاركات ملهمة

وتحدثت فرانسواز نيمتشينوف، الرئيس الفخري لمبادرة لجنة تمكين المرأة الإماراتية الفرنسية عن الجهود المبذولة لتوحيد سيدات الأعمال من جميع أنحاء الإمارات ضمن منصة واحدة من خلال هذا المنتدى، بما يجسد التزامهم بتعزيز العلاقات التجارية الفرنسية الإماراتية.

ومن جانبها، أشارت نادين حلبي، مديرة تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي إلى أن المنتدى يجسد الجهود الجماعية لتحقيق الوحدة والتعاون والنهوض بالمرأة في مجال الأعمال، وتبرز أهميته لتركيزه على قضية الاستدامة التي يتردد صداها في عصرنا الحالي. ونوهت إلى أهمية النقاشات المحورية التي يتناولها المنتدى في تحقيق النجاح على مستوى الأفراد والنمو المستدام للأعمال والمجتمعات.

وبدوره أكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن منتدى «سيدات أعمال الإمارات» أتاح لرائدات وسيدات الأعمال الفرصة لتبادل الخبرات والنقاشات، وهو ما يعزز من تمكين المرأة في قطاع الأعمال.



جلسات حوارية

وشكّل المنتدى منصة استثنائية جمعت سيدات الأعمال من مختلف أنحاء الدولة، وأتاحت لهن فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب تقديم نظرة شاملة لمنظومة الأعمال والبنية التحتية للقطاع، فضلاً عن توفيره مساحة لتمكين رائدات الأعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات من تحقيق أهدافهن وتطلعاتهن وتعزيز حضورهن الفاعل في مختلف قطاعات الأعمال.

وشهد المنتدى انعقاد 3 جلسات حوارية ثريّة ومُلهمة، سلّطت الضوء على عدد من المواضيع البارزة والمرتبطة بالشعار الأساسي للمنتدى والمتمثل في كيفية نمو الأعمال في ظل الاقتصاد المستدام، حيث ناقش الخبراء المتحدثون ثلاثة مواضيع رئيسية هي الثقافة المالية، والتقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الأعمال، والاتجاهات والفرص الجديدة لرواد الأعمال والشركات.

وتمحورت الجلسة الأولى حول قضية الثقافة المالية، وتحدث فيها كل من اليازية سعيد عمير المهيري رئيسة دائرة تطوير الأعمال في «البركة القابضة»، وحليمة العويس الرئيس التنفيذي لشركة سلطان بن علي العويس للعقارات، وكلير ميشيليتي المؤسِس والمدير العام المشترك لشركة»كوزموبول للاستشارات«، وشاكر زينل رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، فيما أدارت الجلسة، سلمى سخنيني الرئيس التنفيذي لشركة آيكون للاستشارات الاستثمارية. ودارت الجلسة الحوارية الثانية حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة الأعمال، وتحدثت فيها كل من نعيمة الفلاسي نائب رئيس أول لاستراتيجية المحفظة في «مبادلة»، والمهندسة ياسمين العنزي الشريكة المؤسسة وسفيرة النساء في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الدولة، وفاليري هاولي المديرة التنفيذية للشراكات المؤسسية مركز السوربون للذكاء الاصطناعي (SCAI)، فيما أدارت الجلسة آن بوثيلو، المؤسس المشارك للأفراد الأساسيين.



فرص

في حين، استعرضت الجلسة الحوارية الثالثة التي أدارتها دانييلا روسي، مؤسسة »Unlimited Podcast Platform«، الاتجاهات المقبلة وفرص الأعمال الجديدة، وشارك فيها كل من الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس مجموعة «إم جلوري» القابضة، وجرجانا عبد الرحمن المؤسِس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «وايلد فابريك»، وستيفاني بريتونيير المؤسِس والرئيس التنفيذي لشركة «وي.امباكت.ورلد».