367 مليار درهم إجمالي صفقات «دبي للطيران 2023»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

اختتم معرض دبي للطيران 2023 فعالياته أمس، بتسجيل أرقام تاريخية على صعيد الصفقات وأعداد المشاركين والعارضين، لتصبح النسخة الثامنة عشرة هي الأضخم في تاريخ المعرض منذ انطلاقه في عام 1989.

وبلغت التقديرات الأولية لإجمالي قيمة الصفقات التي شهدها المعرض خلال الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر الجاري، أكثر من 100 مليار دولار (367 مليار درهم)، استحوذت صفقات طلبيات الطائرات التجارية المعلنة على نحو 94% منها، بإجمالي 96 مليار دولار (352 مليار درهم)، فيما بلغ إجمالي صفقات وزارة الدفاع التي تم الإعلان عنها بنهاية المعرض أكثر من 23 مليار درهم.

واستحوذت كل من طيران الإمارات وفلاي دبي على النصيب الأكبر من صفقات المعرض لطلبيات الطائرات التجارية بإجمالي 69 مليار دولار (253.3 مليار درهم) قيمة طلبيات شراء 140 طائرة جديدة، منها 110 طائرات لطيران الإمارات بقيمة 58 مليار دولار، شملت 95 طائرة بوينج و15 طائرة ايرباص ايه 350، فيما تضمنت طلبية فلاي دبي شراء 30 طائرة من طراز 787 دريملاينر، بقيمة 11 مليار دولار.

وشهد المعرض تقدم طيران الإمارات، التي تشغّل حالياً أكبر أسطول من طائرات الركاب ذات الجسم العريض في العالم، بطلبيات جديدة كبيرة لتعزيز أسطولها، ما يدعم خطط النمو المستقبلية، ويتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33.

وبعد تأكيد طلبيتها الجديدة لشراء 90 طائرة بوينج 9-777 و8-777 و5 طائرات 787 بقيمة 52 مليار دولار أميركي، و15 طائرة إضافية من طراز إيرباص A350-900 بقيمة 6 مليارات دولار أميركي، ارتفع إجمالي سجل طلبيات طيران الإمارات الآن إلى 310 طائرات عريضة البدن، وسوف تواصل الناقلة تسلم هذه الطائرات حتى عام 2035.

وأعلنت طيران الإمارات أيضاً استثماراً بقيمة 950 مليون دولار لبناء منشأة هندسية جديدة فائقة الحداثة في «دبي ورلد سنترال» مصممة خصيصاً لدعم أسطول طيران الإمارات ومتطلبات التشغيل حتى أربعينيات القرن الحالي. وسيكون المجمع الهندسي، الذي يقام على مساحة مليون متر مربع، الأكبر والأكثر تطوراً من نوعه الذي تديره أي شركة طيران، ما يعزز البنية التحتية للطيران ذات المستوى العالمي في دبي.

وتأكيداً على أهمية سلسلة القيمة للطيران، أبرمت طيران الإمارات اتفاقيات مهمة مع شركائها، ومنحت سلسلة من العقود لشركة «سافران» بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي لتزويد أسطول طيران الإمارات الجديد من طائرات الإيرباص A350 والبوينج 777X-9 وطائرات البوينج 777-300ER العاملة حالياً، بأحدث جيل من مقاعد سافران. وتشمل العقود، بالإضافة إلى المقاعد الأفضل في فئتها، خدمات حصرية لمعدات المقصورة والعجلات ومكابح الكربون وإصلاحات مكونات جهاز الهبوط والتعديل التحديثي ودعم عمليات الصيانة والإصلاح والعمرات MRO.

وباعتبارها أكبر مشغل لطائرات A380 في العالم، وقعت طيران الإمارات اتفاقيات تزيد قيمتها على 1.5 مليار دولار أميركي لتحسين عمر خدمة الطائرات ذات الطابقين. وتتضمن الاتفاقيات توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرات، وتوريد قطع الغيار وإصلاح المكونات، بالإضافة إلى الدعم الفني لضمان استمرار أسطول طائرات A380 في تلبية معايير طيران الإمارات الصارمة خلال العقد المقبل.

وأعلنت فلاي دبي وشركة بوينج الأميركية في أول أيام المعرض، صفقة تلتزم فيها فلاي دبي بشراء 30 طائرة من طراز بوينج 9-787 دريملاينر بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

وأعلنت شركتا بوينج وصن إكسبرس، المشروع المشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، التزامها بشراء ما يصل إلى 90 طائرة بوينج ذات الممر، بقيمة إجمالية. وتشمل الاتفاقية 28 طراز 737-8 و17 طراز 737-10، بقيمة تصل إلى 5.76 مليار دولار، مع خيارات شراء ما يصل إلى 45 طائرة إضافية من طراز 737 ماكس.

ووقعت الخطوط الملكية الأردنية اتفاقية شراء مؤكدة لأربع طائرات بوينغ 787-9، بقيمة 1.17 مليار دولار، فضلاً عن تأكيد شراء طائرتي 787-9، إلى جانب تحديث أنظمة الاتصال لطائرات 787.

كما وقعت طيران البلطيق اتفاقية شراء 30 طائرة من طراز A220-300 من شركة إيرباص، بقيمة تصل إلى 2.745 مليار دولار، إلى جانب خيارات شراء 20 طائرة أخرى.

وتقدمت الخطوط الملكية المغربية بطلبية متكررة لشراء طائرة 787 دريملاينر، وتأكيد طلب طائرتين من طراز 787-9 في سجل طلبياتها، بقيمة 585 مليون دولار، وذلك في إطار خططها لتوسعة أسطولها من الطائرات ذات البدن العريض.

وخلال يومه الثاني، وقعت مصر للطيران صفقة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900، تصل قيمتها وفقاً لجدول الأسعار إلى نحو 3.17 مليار دولار أميركي (نحو 11.6 مليار درهم).

كما وقعت شركة «سكات إيرلاينز» الكازاخستانية طلبية لشراء 7 طائرات بوينغ 737 ماكس 8 بقيمة تصل إلى 851 مليون دولار أميركي (نحو 3.1 مليار درهم).

وأعلنت شركة بوينج والخطوط الجوية الإثيوبية أن الناقلة وافقت على طلب 11 طائرة 787 دريملاينر9 بقيمة 3.2 مليار دولار (نحو 11.7 مليار درهم)، إضافة إلى 20 طائرة 737 ماكس 8 بقيمة 2.43 مليار دولار نحو 8.91 مليار درهم. وتشمل الصفقة خيار حقوق شراء 15 طائرة 787 دريملاينر9، و21 طائرة 737 ماكس.

وشهد المعرض في اليوم الثالث إعلان الخطوط الجوية الإثيوبية توقيع مذكرة تفاهم لإضافة 11 طائرة إيرباص من طراز A350-900 إلى أسطولها من الطائرات وتصل قيمة الصفقة إلى نحو 3.5 مليار درهم (نحو 12.8 مليار درهم)، ليرتفع إجمالي طلب والتزام الشركة إلى 33 طائرة من طائرات إيرباص.



صفقات إيدج

ومن أبرز الصفقات التي شهدها المعرض في مجال الدفاع، الصفقات التي أبرمتها مجموعة إيدج، الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، والتي تضمنت توقيع عقد بقيمة 4.1 مليار درهم لتوريد ذخائر الطائرات لوزارة الدفاع، حيث حصلت «لهب»، الشركة المُصنّعة الوحيدة للذخائر في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة «إيدج»، على العقد الذي يتضمّن إنتاج وتسليم ذخائر الطائرات للأغراض العامة.

ووقعت إيدج، وشركة «كالدس»، المزود الرائد للجيل التالي من الطائرات والأنظمة الجوية والأرضية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لدمج حلول إيدج من الذخائر الموجهة بدقة والأسلحة الانزلاقية الموجهة في الطائرة الهجومية الخفيفة من طراز 250-B ومنصات «كاليدوس» الأخرى.

ووقّعت القوات المسلحة الإماراتية خطاب نوايا مع مجموعة إيدج، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع الرائدة عالمياً، لشراء منظومة صواريخ MANSUP-ER المتطور والمضاد للسفن وبعيد المدى، والنسخة الأقصر مدى من الطراز نفسه.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقية 1.102 مليار درهم إماراتي، وتأتي بعد طلب مهم آخر من البحرية البرازيلية على الأنظمة نفسها، وذلك على هامش معرض دبي للطيران 2023.

كما أعلنت «أداسي»، الشركة التابعة لمجموعة إيدج توقيع عقد بقيمة 487 مليون درهم إماراتي لتوريد سلسلة الذخائر الموجهة RASH 2M وRASH 2H لقذائف الهاون وغيرها من الحمولات المتفجرة لوزارة الدفاع.

وأعلنت إي بي آي، الشركة المتخصصة في الهندسة الدقيقة ضمن قطاع الطيران والفضاء في دولة الإمارات، إبرام مشروع جديد مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء، وذلك تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي، لتصنيع خزانات وقود متعددة الأدوار ومتحركة ومخصصة لمقصورة الشحن لمشروع سي-295.

وأعلنت إيدج، توريد صواريخ بعيدة المدى من مجموعة البرنامج الوطني للصواريخ المضادة للسفن (MANSUP-ER)، إلى جانب النسخة الأقصر مدى من النظام الصاروخي المتطور ضمن صفقة تُقدّر قيمتها بحوالي 0.6 مليار درهم إماراتي.



خطاب نوايا

أعلنت «إي بي آي»، أيضاً توقيعها خطاب نوايا مع «تاليس»، مجموعة التقنيات المتقدمة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والهوية الرقمية والأمن والطيران والفضاء والنقل. وستسمح الاتفاقية لكلتا الشركتين باستكشاف فرص الشراء للقطع الصناعية، بالإضافة إلى الخدمات الهندسية، بشكل مشترك. وجاء هذا الإعلان خلال معرض دبي للطيران 2023 الذي يُقام حتى 17 نوفمبر في مطار آل مكتوم الدولي في جبل علي، وتحديداً في قلب مشروع دبي وورلد سنترال.