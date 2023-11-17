«أبوظبي لبناء السفن» تتعاون مع «أدنوك للإمداد والخدمات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي لبناء السفن»، التابعة لمجموعة إيدج، أنها تعمل على بناء سفينتين بطول 28 متراً لشركة أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي».

وتسهم الطلبية الخاصة بهذه السفن في تعزيز العلاقة بين أدنوك للإمداد والخدمات، أكبر مزود خدمات لوجستية بحرية متكاملة لقطاع الطاقة في العالم، وشركة أبوظبي لبناء السفن في قطاع بناء السفن التجارية الذي يحظى بأهمية استراتيجية، ما سيعزز المساهمة في دعم القيمة الوطنية المضافة.

وتعمل كل واحدة من هذه السفن بمحركي ديزل مع محركي دفع Z-drive Azimuth، وهو ما يتيح لها تحقيق سرعة تصل إلى 12 عقدة مع قوة سحب تصل إلى 60 طناً. وتضم كل سفينة طاقماً مكوناً من ثمانية أفراد، وستُسْتَخْدَم بشكل رئيس لمساعدة وقطر السفن في الميناء، وكذلك لمكافحة الحرائق والقطر الساحلي.